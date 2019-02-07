Гвардиола уверен, что все команды еще будут терять очки

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что ни одной из команд не удастся пройти оставшуюся дистанцию сезона Премьер-Лиги без потери очков.

Обыграв накануне "Эвертон" со счетом 0:2, "горожане" потеснили "Ливерпуль" с вершины турнирной таблицы, однако теперь "красные" имеют матч в запасе.

По мнению Гвардиолы, чемпионскую гонку ждет еще немало неожиданных поворотов, потому что каждый претендент будет терять очки.

"Я не знаю, что чувствует "Ливерпуль" теперь, когда они стали догоняющими. Это вопрос к ним, но им играть на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", поэтому посмотрим".

"Нам остается провести 12 матчей, и это много очков. Мы будем терять очки в остатке сезона, но я надеюсь, как можно меньше и меньше, чем "Ливерпуль". Я не думаю, что какой-либо команде удастся выиграть 12 матчей подряд".

"Нас ждет действительно большое испытание против "Челси". У них исключительная команда, и это будет важный матч. Это будет настоящим финалом для нас, и если мы сможем набрать очки, это станет огромным шагом", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 07.02.2019 12:51 # liverfun
    С каких пор ливерпуль в догоняющие записал? Такое чувство, что гвардиола не привык сам быть догоняющим, когда его команда играет один из лучших сезонов в своей истории, поэтому постоянно говорит о ливерпуле, просто в каждом интервью о ливерпуле. 100% не спит по ночам из-за этой гонки. жесточайший контраст на фоне юргена топа

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  2. gjchancel 07.02.2019 12:36 # gjchancel
    Снова Челси должен отдуваться за Ливерпуль :(

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  3. chebrec 07.02.2019 12:33 # chebrec
    Это он будущее показывает

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  4. alexomck 07.02.2019 12:27 # alexomck
    утешает себя:)

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  5. electric 07.02.2019 12:16 # electric
    Цыган: "Е6ало".

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