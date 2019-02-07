Гвардиола уверен, что все команды еще будут терять очки

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что ни одной из команд не удастся пройти оставшуюся дистанцию сезона Премьер-Лиги без потери очков.

Обыграв накануне "Эвертон" со счетом 0:2, "горожане" потеснили "Ливерпуль" с вершины турнирной таблицы, однако теперь "красные" имеют матч в запасе.



По мнению Гвардиолы, чемпионскую гонку ждет еще немало неожиданных поворотов, потому что каждый претендент будет терять очки.



"Я не знаю, что чувствует "Ливерпуль" теперь, когда они стали догоняющими. Это вопрос к ним, но им играть на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", поэтому посмотрим".



"Нам остается провести 12 матчей, и это много очков. Мы будем терять очки в остатке сезона, но я надеюсь, как можно меньше и меньше, чем "Ливерпуль". Я не думаю, что какой-либо команде удастся выиграть 12 матчей подряд".



"Нас ждет действительно большое испытание против "Челси". У них исключительная команда, и это будет важный матч. Это будет настоящим финалом для нас, и если мы сможем набрать очки, это станет огромным шагом", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.