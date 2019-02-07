Гвардиола уверен, что все команды еще будут терять очки
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что ни одной из команд не удастся пройти оставшуюся дистанцию сезона Премьер-Лиги без потери очков.
Обыграв накануне "Эвертон" со счетом 0:2, "горожане" потеснили "Ливерпуль" с вершины турнирной таблицы, однако теперь "красные" имеют матч в запасе.
По мнению Гвардиолы, чемпионскую гонку ждет еще немало неожиданных поворотов, потому что каждый претендент будет терять очки.
"Я не знаю, что чувствует "Ливерпуль" теперь, когда они стали догоняющими. Это вопрос к ним, но им играть на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", поэтому посмотрим".
"Нам остается провести 12 матчей, и это много очков. Мы будем терять очки в остатке сезона, но я надеюсь, как можно меньше и меньше, чем "Ливерпуль". Я не думаю, что какой-либо команде удастся выиграть 12 матчей подряд".
"Нас ждет действительно большое испытание против "Челси". У них исключительная команда, и это будет важный матч. Это будет настоящим финалом для нас, и если мы сможем набрать очки, это станет огромным шагом", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
07.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
С каких пор ливерпуль в догоняющие записал? Такое чувство, что гвардиола не привык сам быть догоняющим, когда его команда играет один из лучших сезонов в своей истории, поэтому постоянно говорит о ливерпуле, просто в каждом интервью о ливерпуле. 100% не спит по ночам из-за этой гонки. жесточайший контраст на фоне юргена топа
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Снова Челси должен отдуваться за Ливерпуль :(
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Это он будущее показывает
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утешает себя:)
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Цыган: "Е6ало".
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