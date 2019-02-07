Лингард уверен, что "Юнайтед" поборется за титул в следующем сезоне

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что в следующем сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

Выиграв все свои матчи при Оле Гуннаре Сульшере, за исключением одного, "красные дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4. В данный момент "Юнайтед" отстает всего на два очка от замыкающего зону Лиги Чемпионов "Челси".

Естественно, что речи о борьбе за титул в этой кампании быть не может. Тем не менее, Лингард верит в способность Сульшера превратить "Юнайтед" в реального участника чемпионской гонки, что "дьяволам" еще не удавалось с момента ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.

"Сульшер и Майк Фелан вернули дух олдскульного "Манчестер Юнайтед". Они знают лигу и клуб изнутри, поэтому они идеально передали это нам и заставили нас играть так, как бы играем".

"Сульшер очень хорошо справляется. Никто не может его в чем-либо обвинить. Он взвалил на себя большой груз, но он с самого начала знал, за что берется. Игроки сразу же его поддержали".

"Он сказал нам, что в этом клубе большие ожидания и большое давление, но мы должны справляться с этим и играть как настоящая команда "Юнайтед".

"Мы будем сражаться за титул в следующем сезоне, если продолжим в том же духе, как сейчас. Мы вернулись к основам и выигрываем матчи, вырывая нужный результат или забивая кучу голов. До тех пор, пока мы выигрываем матчи, остальное не важно", — сообщил Лингард Daily Mail.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 867

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 07.02.2019 12:35 # ilovemanutd
    Только в том случае если в МЮ придет несколько классных игроков и Джесси будет запасным.

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  2. mcfc-fantactic 07.02.2019 12:18 # mcfc-fantactic
    Ливерпуль 2.0)))

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  3. udaff 07.02.2019 11:56 # udaff
    Это всё, конечно, хорошо, но пока рано что-либо говорить. У Сульшера ещё уйма работы. Плюс летом надо оборону усиливать... Опять... Блять... Сколько за последние несколько лет защитников было куплено? А в итоге надёжности нет. Ну хоть Линделёфф прибавил - и то радует.

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  4. lfc-in-my-heart 07.02.2019 11:50 # lfc-in-my-heart
    Аахаха....ахахахах....ухахахаха

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  5. carrick-16 07.02.2019 11:34 # carrick-16
    Уже как залупульцы стали, у которых каждый следующий сезон "наш"

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  6. alexomck 07.02.2019 11:07 # alexomck
    с Похетино возможно, с Солскйром не факт.

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