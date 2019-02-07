Лингард уверен, что "Юнайтед" поборется за титул в следующем сезоне
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард уверен, что в следующем сезоне его команда сможет побороться за титул Премьер-Лиги.
Выиграв все свои матчи при Оле Гуннаре Сульшере, за исключением одного, "красные дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4. В данный момент "Юнайтед" отстает всего на два очка от замыкающего зону Лиги Чемпионов "Челси".
Естественно, что речи о борьбе за титул в этой кампании быть не может. Тем не менее, Лингард верит в способность Сульшера превратить "Юнайтед" в реального участника чемпионской гонки, что "дьяволам" еще не удавалось с момента ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.
"Сульшер и Майк Фелан вернули дух олдскульного "Манчестер Юнайтед". Они знают лигу и клуб изнутри, поэтому они идеально передали это нам и заставили нас играть так, как бы играем".
"Сульшер очень хорошо справляется. Никто не может его в чем-либо обвинить. Он взвалил на себя большой груз, но он с самого начала знал, за что берется. Игроки сразу же его поддержали".
"Он сказал нам, что в этом клубе большие ожидания и большое давление, но мы должны справляться с этим и играть как настоящая команда "Юнайтед".
"Мы будем сражаться за титул в следующем сезоне, если продолжим в том же духе, как сейчас. Мы вернулись к основам и выигрываем матчи, вырывая нужный результат или забивая кучу голов. До тех пор, пока мы выигрываем матчи, остальное не важно", — сообщил Лингард Daily Mail.
07.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
Только в том случае если в МЮ придет несколько классных игроков и Джесси будет запасным.
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Ливерпуль 2.0)))
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Это всё, конечно, хорошо, но пока рано что-либо говорить. У Сульшера ещё уйма работы. Плюс летом надо оборону усиливать... Опять... Блять... Сколько за последние несколько лет защитников было куплено? А в итоге надёжности нет. Ну хоть Линделёфф прибавил - и то радует.
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Аахаха....ахахахах....ухахахаха
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Уже как залупульцы стали, у которых каждый следующий сезон "наш"
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с Похетино возможно, с Солскйром не факт.
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