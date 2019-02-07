"Челси" может лишиться не только Азара, но и Виллиана

Грядущим летом "Челси" может лишиться не только своего лучшего игрока Эдена Азара, но и вингера Виллиана.

На днях Азар заявил, что уже определился с планами на будущее. Предполагается, что теперь Эден сообщит "синим" о своем желании уйти в "Реал" по окончании этого сезона, когда у него останется 12 месяцев по действующему контракту.



Приближается к заключительному году по контракту и Виллиан, причем 30-летний бразилец, относясь к категории возрастных по меркам своего клуба игроков, может рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев.



Естественно, Виллиан хочет получить более длительный контракт, который может стать его последним большим в игровой карьере.



Как утверждает Daily Mirror, за этой ситуацией внимательно следит ПСЖ. Чемпионы французской Лиги 1 готовы действовать, если игрок сборной Бразилии будет доступен для трансфера.



По информации издания, ПСЖ наводил справки насчет Виллиана еще в январе, поэтому в лагере бразильца осведомлены об интересе из Парижа, и этот фактор может помешать "Челси" склонить игрока к продлению сотрудничества.