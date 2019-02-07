"Челси" может лишиться не только Азара, но и Виллиана

Эден Азар и Виллиан Грядущим летом "Челси" может лишиться не только своего лучшего игрока Эдена Азара, но и вингера Виллиана.

На днях Азар заявил, что уже определился с планами на будущее. Предполагается, что теперь Эден сообщит "синим" о своем желании уйти в "Реал" по окончании этого сезона, когда у него останется 12 месяцев по действующему контракту.

Приближается к заключительному году по контракту и Виллиан, причем 30-летний бразилец, относясь к категории возрастных по меркам своего клуба игроков, может рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев.

Естественно, Виллиан хочет получить более длительный контракт, который может стать его последним большим в игровой карьере.

Как утверждает Daily Mirror, за этой ситуацией внимательно следит ПСЖ. Чемпионы французской Лиги 1 готовы действовать, если игрок сборной Бразилии будет доступен для трансфера.

По информации издания, ПСЖ наводил справки насчет Виллиана еще в январе, поэтому в лагере бразильца осведомлены об интересе из Парижа, и этот фактор может помешать "Челси" склонить игрока к продлению сотрудничества.


Метки Виллиан, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 10:00

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  1. alexomck 07.02.2019 10:46 # alexomck
    и лучше не найдут, край ещё растить новых придется:)

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  2. pauk 07.02.2019 10:21 # pauk
    > но и Виллиана

    скорее бы

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  3. j-silver 07.02.2019 10:20 # j-silver
    одно в реал, другого в псж. можно нормально денег за обоих выручить. збсь же новости.

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  4. spartan 07.02.2019 10:11 # spartan
    код красный у пенсов

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  5. stamford-bridge 07.02.2019 10:04 # stamford-bridge
    а вот это уже хорошая новость

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  6. largo-winch 07.02.2019 10:01 # largo-winch
    всех в Сандерленд

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