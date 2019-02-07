"Челси" может лишиться не только Азара, но и Виллиана
Грядущим летом "Челси" может лишиться не только своего лучшего игрока Эдена Азара, но и вингера Виллиана.
На днях Азар заявил, что уже определился с планами на будущее. Предполагается, что теперь Эден сообщит "синим" о своем желании уйти в "Реал" по окончании этого сезона, когда у него останется 12 месяцев по действующему контракту.
Приближается к заключительному году по контракту и Виллиан, причем 30-летний бразилец, относясь к категории возрастных по меркам своего клуба игроков, может рассчитывать лишь на дополнительные 12 месяцев.
Естественно, Виллиан хочет получить более длительный контракт, который может стать его последним большим в игровой карьере.
Как утверждает Daily Mirror, за этой ситуацией внимательно следит ПСЖ. Чемпионы французской Лиги 1 готовы действовать, если игрок сборной Бразилии будет доступен для трансфера.
По информации издания, ПСЖ наводил справки насчет Виллиана еще в январе, поэтому в лагере бразильца осведомлены об интересе из Парижа, и этот фактор может помешать "Челси" склонить игрока к продлению сотрудничества.
07.02.2019 10:00
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Последние комментарии:
и лучше не найдут, край ещё растить новых придется:)
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> но и Виллиана
скорее бы
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одно в реал, другого в псж. можно нормально денег за обоих выручить. збсь же новости.
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код красный у пенсов
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а вот это уже хорошая новость
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всех в Сандерленд
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