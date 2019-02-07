Сульшер стал фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер превратился в фаворита на то, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре вместо уволенного Жозе Моуриньо, то рассматривался исключительно временной фигурой. Главной же целью "Юнайтед" назывался Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Однако под влиянием двух факторов Сульшеру удалось выйти в фавориты на роль постоянного наставника "Юнайтед", утверждает Daily Mirror. В первую очередь это случилось благодаря блестящим результатом — при Оле Гуннаре "дьяволы" выиграли девять матчей из 10, оставшийся завершив вничью.

Кроме того, на "Олд Траффорд" отлично понимают, что переманить Почеттино из Северного Лондона было бы очень сложно и дорого, ведь "дьяволам" пришлось бы договариваться с президентом "шпор" Даниэлем Леви.

Лишь в конце прошлого сезона Маурисио заключил новый контракт с "Тоттенхэмом". "Юнайтед" пришлось бы не только вскружить голову Почеттино, но и выплатить многие десятки миллионов фунтов компенсации.

Учитывая все это, теперь руководство "Юнайтед" рассматривает Сульшера как кандидата номер один, хотя совсем отметать других специалистов, включая Почеттино и Зинедина Зидана, пока нельзя.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 07.02.2019 10:23 # j-silver
    а че он, толковый тренер?
    какие новшества внес, кроме того, что игроков перестали угнетать

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  2. dragonishka 07.02.2019 09:58 # dragonishka
    Впереди главные испытания, февраль будет адски тяжелым.

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  3. udaff 07.02.2019 09:52 # udaff
    Удачи, Оле! Как же мы истосковались по такому МЮ.

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  4. largo-winch 07.02.2019 09:42 # largo-winch
    Сольсилжа, ко мне (с)

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  5. england 07.02.2019 09:37 # england
    ну нормально

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  6. selfish 07.02.2019 09:08 # selfish
    А Кантона спортивным директором и чемпик можно не начинать

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