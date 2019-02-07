Сульшер стал фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер превратился в фаворита на то, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре вместо уволенного Жозе Моуриньо, то рассматривался исключительно временной фигурой. Главной же целью "Юнайтед" назывался Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".



Однако под влиянием двух факторов Сульшеру удалось выйти в фавориты на роль постоянного наставника "Юнайтед", утверждает Daily Mirror. В первую очередь это случилось благодаря блестящим результатом — при Оле Гуннаре "дьяволы" выиграли девять матчей из 10, оставшийся завершив вничью.



Кроме того, на "Олд Траффорд" отлично понимают, что переманить Почеттино из Северного Лондона было бы очень сложно и дорого, ведь "дьяволам" пришлось бы договариваться с президентом "шпор" Даниэлем Леви.



Лишь в конце прошлого сезона Маурисио заключил новый контракт с "Тоттенхэмом". "Юнайтед" пришлось бы не только вскружить голову Почеттино, но и выплатить многие десятки миллионов фунтов компенсации.



Учитывая все это, теперь руководство "Юнайтед" рассматривает Сульшера как кандидата номер один, хотя совсем отметать других специалистов, включая Почеттино и Зинедина Зидана, пока нельзя.