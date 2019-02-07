Сульшер стал фаворитом на роль постоянного рулевого "Юнайтед"
Оле Гуннар Сульшер превратился в фаворита на то, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.
Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре вместо уволенного Жозе Моуриньо, то рассматривался исключительно временной фигурой. Главной же целью "Юнайтед" назывался Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Однако под влиянием двух факторов Сульшеру удалось выйти в фавориты на роль постоянного наставника "Юнайтед", утверждает Daily Mirror. В первую очередь это случилось благодаря блестящим результатом — при Оле Гуннаре "дьяволы" выиграли девять матчей из 10, оставшийся завершив вничью.
Кроме того, на "Олд Траффорд" отлично понимают, что переманить Почеттино из Северного Лондона было бы очень сложно и дорого, ведь "дьяволам" пришлось бы договариваться с президентом "шпор" Даниэлем Леви.
Лишь в конце прошлого сезона Маурисио заключил новый контракт с "Тоттенхэмом". "Юнайтед" пришлось бы не только вскружить голову Почеттино, но и выплатить многие десятки миллионов фунтов компенсации.
Учитывая все это, теперь руководство "Юнайтед" рассматривает Сульшера как кандидата номер один, хотя совсем отметать других специалистов, включая Почеттино и Зинедина Зидана, пока нельзя.
07.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
а че он, толковый тренер?
какие новшества внес, кроме того, что игроков перестали угнетать
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Впереди главные испытания, февраль будет адски тяжелым.
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Удачи, Оле! Как же мы истосковались по такому МЮ.
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Сольсилжа, ко мне (с)
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ну нормально
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А Кантона спортивным директором и чемпик можно не начинать
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