"Тоттенхэм" видит в Мэддисоне возможную замену для Эриксена

Атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пополнил список трансферных целей "Тоттенхэма" на грядущее летом.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, интерес лондонского клуба к 22-летнему Мэддисону обусловлен опасениями насчет будущего Кристиана Эриксена.



Действующий контракт датского плеймейкера истекает уже в 2020 году, а среди претендентов на Эриксена значатся сильнейшие клубы Европы во главе с "Реалом".



Джеймсом же "шпоры" интересуются давно — еще со времен выступлений игрока в родном "Ковентри". Своей уверенной игрой на уровне Премьер-Лиги Мэддисон лишь подкрепил этот интерес.



Отметим, что к "лисам" Мэддисон присоединился только прошлым летом из "Норвича" за 24 миллиона фунтов. С тех пор Джеймс провел 23 матча в Премьер-Лиге, забил пять голов и еще четырежды ассистировал партнерам.