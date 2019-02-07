"Тоттенхэм" видит в Мэддисоне возможную замену для Эриксена
Атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон пополнил список трансферных целей "Тоттенхэма" на грядущее летом.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, интерес лондонского клуба к 22-летнему Мэддисону обусловлен опасениями насчет будущего Кристиана Эриксена.
Действующий контракт датского плеймейкера истекает уже в 2020 году, а среди претендентов на Эриксена значатся сильнейшие клубы Европы во главе с "Реалом".
Джеймсом же "шпоры" интересуются давно — еще со времен выступлений игрока в родном "Ковентри". Своей уверенной игрой на уровне Премьер-Лиги Мэддисон лишь подкрепил этот интерес.
Отметим, что к "лисам" Мэддисон присоединился только прошлым летом из "Норвича" за 24 миллиона фунтов. С тех пор Джеймс провел 23 матча в Премьер-Лиге, забил пять голов и еще четырежды ассистировал партнерам.
07.02.2019 08:00
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А бабки на трансферы дадут ли
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