Торрейра: "Арсенал" заслуживает быть в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра считает, что его команда заслуживает попасть в Лигу Чемпионов.

Проиграв четыре из девяти последних матчей, "канониры" опустились на шестое место в Премьер-Лиге, хотя их отставание от топ-4 невелико — только три очка.



По мнению Торрейры, клуб масштаба "Арсенала" обязан участвовать в Лиге Чемпионов. Недавние победы над "Челси" и "Тоттенхэмом" лишь укрепляют мнение Лукаса о том, что "канониры" заслуживают вернуться в элитный европейский турнир после двух лет перерыва.



"Мысль о попадании в Лигу Чемпионов занимает важное место в наших умах. Команда сосредоточена на завоевании путевки в Лигу Чемпионов, потому что такой большой клуб, как "Арсенал", заслуживает быть в этом соревновании".



"Если вы посмотрите на таблицу, то увидите, что мы в нескольких очках от зоны Лиги Чемпионов, однако в этом сезоне мы поменяли тренера и обзавелись кучей новых игроков, поэтому мы понимаем, насколько сложной может быть адаптация после всех этих вещей".



"Все мы работаем над тем, чтобы стать той командой топ-уровня, которой хотим. Думаю, мы движемся в этом направлении, потому что нам удается конкурировать с некоторыми из лучших команд. Мы должны использовать все, что у нас есть, чтобы достичь своих целей, и если у нас получится, это будет огромным достижением", — сообщил Торрейра Sky Sports.