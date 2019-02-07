Гвардиола: "Это урок, что никогда нельзя сдаваться"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что возвращение его команды на вершину Премьер-Лиги стало хорошим уроком о том, что никогда нельзя сдаваться.

Благодаря победе 0:2 над "Эвертоном" в перенесенном матче "горожане" впервые с 15 декабря вернули себе лидерство в Премьер-Лиге, потеснив с вершины "Ливерпуль" за счет дополнительных показателей.



При этом 29 декабря "Сити" уступал "Ливерпулю" целых 10 очков. Однако Гвардиола предпочитает не забивать себе голову такими вещами, особенно когда ситуация меняется столь быстро.



"Это хорошо. Гораздо приятнее засыпать со знанием того, что ты на вершине таблицы, однако у "Ливерпуля" есть лишний матч, который они сыграют на "Олд Траффорд".



"Я не слишком задумываюсь об этом, если честно. В воскресенье нас ждет невероятное испытание против "Челси", затем будет Кубок Англии, возобновится Лига Чемпионов, поэтому я не слишком задумываюсь о том, первые мы или вторые".



"Месяц назад мы могли оказался в 10 очках позади (по итогам тура). Четыре или пять дней назад мы могли оказаться в семи очках позади, а теперь мы на вершине".



"Это урок, что никогда нельзя сдаваться. Многое может произойти", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.