"Сити" обыграл "Эвертон" и подвинул "Ливерпуль" с вершины Премьер-Лиги

Эмерик Лапорт Забив по голу на последних мгновениях каждого из таймов, "Манчестер Сити" отпраздновал выездную победу над "Эвертоном" со счетом 0:2, благодаря чему потеснил "Ливерпуль" с вершины Премьер-Лиги.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва отреагировал на домашнее поражение 3:1 от "Вулверхэмптона", вернув в команду Джонджо Кенни, Люку Диня, Идриссу Гейе, Бернарда и Доминика Калверт-Левина. Среди тех, кто уселся на лавку, оказались даже Гульфи Сигурдссон и Ришарлисон.

По сравнению с воскресной победой 3:1 над "Арсеналом" в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс и Лерой Сане, заменив Кевина Де Брюйне и Рахима Стерлинга.

Гости сразу же принялись владеть мячом, но первого опасного момента пришлось ждать до 16-й минуты, когда Эмерик Лапорт выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового и мог наказать застывшего в полупозиции голкипера хозяев Джордана Пикфорда, однако в створ не попал.

На 19-й минуте у ворот Пикфорда вновь было горячо. Илкай Гюндоган практически в упор замыкал прострел Давида Сильвы, однако удар на себя приняла крестовина.

Затем "Эвертон" включился в игру и совершил несколько вылазок до чужой штрафной, но за весь первый тайм нанес лишь один удар, да и тот оказался неточным.

Когда уже шло компенсированное время, "Сити" открыл счет. Давид Сильва выполнил подачу со штрафного, а Лапорт вновь выиграл второй этаж и классно пробил головой — 0:1.

В начале второго тайма Пикфорд вновь допустил осечку при игре на выходе, благодаря чему отскочивший мяч достался Серхио Агуэро, а тот незамедлительно пробил через себя — немного неточно.

Тем не менее, после перерыва "ириски" определенно добавили в атакующих действиях. Появились у хозяев и удары, хотя с попаданием в створ по-прежнему наблюдались проблемы.

За исключением момента Агуэро, во многом случайного, "Сити" толком ничего не показывал во вторые 45 минут, но одновременно смог сдержать соперника. А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Габриэль Жезус воспользовался разреженностью в обороне соперника и со второй попытки послал мяч в ворота — 2:0.

"Сити" отпраздновал достаточно невзрачную, но в то же время очень важную победу, сведя на нет все старания "Эвертона", разозленного своими последними неудачами. "Ириски" потеряли концентрацию в самом начале первого тайма, а затем повторили это во втором, показав свою неспособность учиться на ошибках.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 00:45

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 07.02.2019 02:10 # slash-lfc
    С 29 января Ливерпуль набрал 8 очков, Сити 18. Вот это рывок.

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  2. rentv 07.02.2019 02:05 # rentv
    Не, я не знаю, у Ливерпуля реально какое то клеймо лузеров.

    Казалось бы, дай Генри бабок летом и купи они Фекира, уже бы праздновали чемпионство. Но нет, америкашки слишком жадные пидоры и теперь ЛВП уволит лучшего тренера мира и чемпионат не выиграет ещё лет 20-30.

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  3. kos9k 07.02.2019 01:42 # kos9k
    ничего страшного не случилось, кто выиграет чемпионат все еще зависит от ЛФК, если же после 2-х ничейных встреч игра останется прежней-следующий сезон точно наш))0

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  4. gameboy 07.02.2019 01:37 # gameboy
    Пора бы уже Ливерпулю стать Чемпионом, без шуток.
    Хотя владельцы Ливерпуля знают толк в извращениях, ведь их ред сокс 84 года не выигрывал лигу, а тут ливерпуль и каких-то 30 лет.

    Пусть и до рекорда Чикаго Кабс Ливерпулю далеко, но хочется уже что бы вышли миллионы людей по всей стране на улицы и устроили глобальный праздник вселенского масштаба.. эх.. мечты мечты..

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  5. only--liverpool 07.02.2019 01:23 # only--liverpool
    Порадуйтесь до субботы зашквары, разрешаю.

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  6. phil-neville 07.02.2019 01:22 # phil-neville
    петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.

    girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.

    liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.

    electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!

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  7. kojan 07.02.2019 01:20 # kojan
    Ливерпуль пока проиграл только одну игру.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68640/
    А кто-нибудь ваЩе помнит, когда потешные что-либо выигрывали в последний раз... рождённые БЕЗТРОФЕЙНИКАМИ!

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  8. novocaine 07.02.2019 01:16 # novocaine
    астрологи объявили неделю страпона. Количество страпоноведов на фапле увеличилось вдвое.

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  9. mc-od 07.02.2019 01:12 # mc-od
    06.02.2019 22:08 # удалить
    mc-od

    Ну что, хэйтеры, молимся, шаманим, свечки ставим? Вижу, ставка на сглаз не особо зашла..)) Ну да ладно. График, конечно, у нас адский, так что сегодня нужен просто победный результат, можно даже и без KPACUBO..))

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68628/?c=1

    Как я и предсказывал... Ждал тяжелый матч, понятен замысел Эверона, максимально продержаться и в конце выпустить свежих Сигурсона и Ришарлисона, но наши тактически очень грамотно сыграли.

    Даже Гюндоган не бесил, можно было Давида и пораньше сменить. Жаль Кун через себя не забил, ну да ладно. Рад за Жесуса, Лапорт молодец. Отаменди хорошо отпахал, да вся команда грамотно действовала...

    Короче, может и не очень KPACUBO, но выиграли по-чемпионски. Думаю, на выходных игра с Челски будет уже полегче. Чисто в эмоциональном плане, конечно, без обид..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  10. skychnie-oboi 07.02.2019 01:12 # skychnie-oboi
    Как же это будет унизительно как блохастая собака через пару дней - уступать трон по свисту тузик место)))).
    Ну что за лахеры эти голубцы))

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  11. altavista99 07.02.2019 01:07 # altavista99
    В честь Великой победы горожан предлагаю всем голубым отпуск на неделю, а всем школьникам внеочередные каникулы!!! Адекватных болельщиков, радующихся интриге и борьбе в АПЛ тут слишком мало. Любители всякий "ливер", "лузерпуль" и колбасу монут приобретать их себе в секс шопе и пихать в свою же задницу. Адекватных это конечно же не касается, независимо от клубных предпочтений. И, да, Ливерпуль пока проиграл только одну игру. Что будет дальше - покажет лучший чемпионат Европы - АПЛ, а не желчь недалёких "типа глоров".

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  12. mr-s1n1st3r 07.02.2019 01:06 # mr-s1n1st3r
    Не забываем, кто такие шити.

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    http://fapl.ru/posts/66580/?c=1#c6751612

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  13. kojan 07.02.2019 01:04 # kojan
    в ожидании чуда, с разинутым геморроем, застыла ливерня... на ФАПЛе тихо-тихо, "адекватные" законапатились по щелям... "великий" клуб начал движение вспять

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  14. mr-s1n1st3r 07.02.2019 01:02 # mr-s1n1st3r
    Чисто погреть трон пустили, аки Терри.

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  15. skychnie-oboi 07.02.2019 01:01 # skychnie-oboi
    МС даже 2-м не будет.Сейчас ЛФК будет ебашить с 1-х секунд и убивать
    всех по 4-0.
    Только на пользу такая перезагрузка.

    Когда команда в огне и не надо трястись над чем то - то ЛФК просто ТОПАРИ.

    НУ а МС временно погреют унитаз - не в впервой им в этом сезоне)))

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  16. lfcynwa 07.02.2019 01:01 # lfcynwa
    вот щас и глянем смогут ли собраться, выебать борнмут и настроиться на баварию

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  17. oldsky 07.02.2019 00:59 # oldsky
    Вот скажите мне: почему играет сити, а горит колбаса? Объясните мне этот парадокс...

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  18. dannylucker 07.02.2019 00:58 # dannylucker
    you never walk alone you walk only with strapon

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  19. lampard78 07.02.2019 00:57 # lampard78
    Справедливости ради стоит заметить, что МС уже не выглядит машиной. Устали, что ли.. Как и Ливер. Я бы сказал, что куры щас давление начнут оказывать, да у них там лазарет и короткая скамейка. Хз короче. Но - интересно, ещё все очки будут терять с такой игрой.

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  20. oldsky 07.02.2019 00:56 # oldsky
    А вообще, вы напрасно радуетесь. Чемпионом всё ровно станет МЮ. Скриньте

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