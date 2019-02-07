"Сити" обыграл "Эвертон" и подвинул "Ливерпуль" с вершины Премьер-Лиги

Забив по голу на последних мгновениях каждого из таймов, "Манчестер Сити" отпраздновал выездную победу над "Эвертоном" со счетом 0:2, благодаря чему потеснил "Ливерпуль" с вершины Премьер-Лиги.

Главный тренер "ирисок" Марку Силва отреагировал на домашнее поражение 3:1 от "Вулверхэмптона", вернув в команду Джонджо Кенни, Люку Диня, Идриссу Гейе, Бернарда и Доминика Калверт-Левина. Среди тех, кто уселся на лавку, оказались даже Гульфи Сигурдссон и Ришарлисон.



По сравнению с воскресной победой 3:1 над "Арсеналом" в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс и Лерой Сане, заменив Кевина Де Брюйне и Рахима Стерлинга.



Гости сразу же принялись владеть мячом, но первого опасного момента пришлось ждать до 16-й минуты, когда Эмерик Лапорт выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового и мог наказать застывшего в полупозиции голкипера хозяев Джордана Пикфорда, однако в створ не попал.



На 19-й минуте у ворот Пикфорда вновь было горячо. Илкай Гюндоган практически в упор замыкал прострел Давида Сильвы, однако удар на себя приняла крестовина.



Затем "Эвертон" включился в игру и совершил несколько вылазок до чужой штрафной, но за весь первый тайм нанес лишь один удар, да и тот оказался неточным.



Когда уже шло компенсированное время, "Сити" открыл счет. Давид Сильва выполнил подачу со штрафного, а Лапорт вновь выиграл второй этаж и классно пробил головой — 0:1.



В начале второго тайма Пикфорд вновь допустил осечку при игре на выходе, благодаря чему отскочивший мяч достался Серхио Агуэро, а тот незамедлительно пробил через себя — немного неточно.



Тем не менее, после перерыва "ириски" определенно добавили в атакующих действиях. Появились у хозяев и удары, хотя с попаданием в створ по-прежнему наблюдались проблемы.



За исключением момента Агуэро, во многом случайного, "Сити" толком ничего не показывал во вторые 45 минут, но одновременно смог сдержать соперника. А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Габриэль Жезус воспользовался разреженностью в обороне соперника и со второй попытки послал мяч в ворота — 2:0.



"Сити" отпраздновал достаточно невзрачную, но в то же время очень важную победу, сведя на нет все старания "Эвертона", разозленного своими последними неудачами. "Ириски" потеряли концентрацию в самом начале первого тайма, а затем повторили это во втором, показав свою неспособность учиться на ошибках.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче