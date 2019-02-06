Невилл объяснил феномен зимнего трансферного окна-2019

Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил низкую активность клубов Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно.

В прошлом месяце клубы высшего английского дивизиона потратили на трансферы только 140 миллионов фунтов. Для сравнения, этот показатель год назад составил 465 млн.



В целом только семь клубов Премьер-Лиги потратили деньги в январе, и Невилл объясняет это неадекватно завышенными ценами и недоступностью желаемых игроков.



"На этой неделе мы задавались вопросом: удивило ли нас то, что "Арсенал" не подписал защитника? Удивило ли нас то, что "Тоттенхэм" не обзавелся заменой Кейну или хоть кем-нибудь?"



"Но проблема в том, что для них просто нет доступных игроков. Они не могут их заполучить. Это реальная проблема".



"Клубы не отпускают своих игроков по обычным ценам, поэтому покупающие клубы думают: "Следует ли мне переплачивать в январе? Получу ли я желаемого игрока?"



"Я искренне верю, что "Арсенал" получил бы большее усиление, чем он в действительности получил, если бы обнаружил доступных игроков".



Купил бы "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана или, например, Харри Магуайра, если бы они думали, что эти игроки доступны по адекватной цене? 100 процентов, что купили бы. Купил бы "Манчестер Сити" левого защитника, которого они хотят? Конечно, они сделали бы".



"Однако этих игроков нет на рынке, они не могут их заполучить. Они пытались, они наводили справки и создавали шумиху, взаимодействуя с агентами и скаутами, но эти игроки просто не были доступны. Это реальная проблема. Иногда рынок бывает в застое", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.