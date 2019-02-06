Клюйверт: "Рэшфорд — лучший вариант для "Барселоны"
Экс-звезда "Барселоны" Патрик Клюйверт уверен, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд достаточно хорош, чтобы выступать за каталонский клуб.
После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик 21-летний Рэшфорд превратился в основного форварда "Юнайтед" и вывел свою игру на новый уровень, забив шесть голов в 10 матчах.
По мнению Клюйверта, Рэшфорд — лучшая кандидатура, чтобы играть на острие атак "Барселоны", хотя Патрик и признает, что осуществить этот трансфер будет затруднительно.
"Мне очень нравится Маркус Рэшфорд. Заполучить его будет действительно сложно. Но он хороший игрок. Я не вижу большого количества игроков, способных выступать за "Барселону". Возможно, мог бы Обамеянг".
"Их не так много. Может быть некоторые игроки из Ла Лиги или кто-нибудь из молодежи, но для меня лучшим вариантом является Маркус Рэшфорд", — сообщил Клюйверт Sport360.
06.02.2019 22:00
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Рэшфорд игрок для апл
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игрок для Реала.
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Фиг тебе!
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