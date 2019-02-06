Клюйверт: "Рэшфорд — лучший вариант для "Барселоны"

Экс-звезда "Барселоны" Патрик Клюйверт уверен, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд достаточно хорош, чтобы выступать за каталонский клуб.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик 21-летний Рэшфорд превратился в основного форварда "Юнайтед" и вывел свою игру на новый уровень, забив шесть голов в 10 матчах.



По мнению Клюйверта, Рэшфорд — лучшая кандидатура, чтобы играть на острие атак "Барселоны", хотя Патрик и признает, что осуществить этот трансфер будет затруднительно.



"Мне очень нравится Маркус Рэшфорд. Заполучить его будет действительно сложно. Но он хороший игрок. Я не вижу большого количества игроков, способных выступать за "Барселону". Возможно, мог бы Обамеянг".



"Их не так много. Может быть некоторые игроки из Ла Лиги или кто-нибудь из молодежи, но для меня лучшим вариантом является Маркус Рэшфорд", — сообщил Клюйверт Sport360.