"Нант" потребовал от "Кардиффа" оплатить трансфер Салы

Пока тело Эмилиано Салы поднимают с затонувшего над Ла-Маншем самолета, "Нант" потребовал от "Кардиффа" заплатить 15 миллионов фунтов за аргентинского нападающего, согласно договоренности.

Напомним, первый же день подводных поисков на собранные пожертвования позволил обнаружить самолет, на котором Сала вместе с пилотом летел из Нанта в Кардифф спустя два дня после подписания контракта с валлийским клубом. В данный момент проводится операция по подъему тел со дна.



Тем временем, боссы "Нанта" обратились к своим коллегам из "Кардиффа" и потребовали выполнить финансовые обязательства, прописанные в соглашении двух клубов.



Как сообщает BBC, платежи по Сале общей стоимостью в 15 млн. фунтов растянуты на три года, и в данный момент "Нант" требует первый транш в 5 млн. фунтов, угрожая подать жалобу или обратиться в суд, если деньги не будут переведены в ближайшие 10 дней.



Источник BBC в валлийском клубе передает, что "Кардифф" выполнит взятые на себя обязательства, когда "прояснит для себя все факты". В данный момент в истории с выбором самолета и пилота для перелета Эмилиано слишком много подозрительных моментов.