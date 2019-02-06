Эшли Янг близок к новому контракту с "Юнайтед"

Эшли Янг Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг близок к подписанию нового однолетнего контракта.

Действующий контракт Янга истекает уже в конце этого сезона, причем своей опцией по автоматическому продлению сотрудничества "красные дьяволы" воспользовались еще в прошлой кампании.

Тем не менее, 33-летний Янг, на финальной стадии своей карьеры переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника, задержится на "Олд Траффорд".

Как сообщает BBC, "Юнайтед" начал переговоры с Янгом о новой сделке еще до Нового года. Sky Sports добавляет, что стороны уже согласовали все условия, и в ближайшие дни контракт будет подписан.

Напомним, Янг выступает за "дьяволов" после своего перехода из "Астон Виллы" за 17 миллионов фунтов в 2011 году. За это время он выиграл титул Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 514

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  1. chebrec 06.02.2019 20:15 # chebrec
    Апл зацепил норм чо

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  2. pistolero-lfc 06.02.2019 19:15 # pistolero-lfc
    Где-то над небом Манчестера летают голуби...

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  3. j-silver 06.02.2019 19:10 # j-silver
    Голубь-голубь, а-а-а!
    Прямо сверху, а-а-а!

    Код красный!

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