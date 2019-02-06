"Бавария" и "Ювентус" следят за Хендерсоном

Дин Хендерсон "Бавария" и "Ювентус" следят за молодым голкипером "Манчестер Юнайтед" Дином Хендерсоном.

Игрок молодежной сборной Англии привлек к себе внимание еще в прошлом сезоне, который он с большим успехом провел в "Шрюсбери". Дин добрался с "землеройками" до финала плей-офф Лиги Один и был включен в символическую сборную дивизиона.

Прошлым летом талантливый Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд", где заключил новый контракт, а затем отправился за практикой на ступеньку выше — в "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа.

У "клинков" 21-летний голкипер проводит не менее впечатляющий сезон. В данный момент "Шеффилд Юнайтед" занимает третье место, отставая от вершины на три очка и являясь третьей наименее пропускающей командой Чемпионшипа.

Как стало известно ESPN от своих источников, теперь интерес к Хендерсону распространился далеко за пределы Англии. Видеть Дина у себя хотят чемпионы Серии А и Бундеслиги.

В данный момент "Юнайтед" располагает Давидом Де Хеа в качестве первого номера, поэтому рассчитывать на свой шанс в родном клубе Хендерсон едва ли может, особенно если если испанец подпишет новый контракт. Этот фактор будет иметь значение для Дина по возвращении в Манчестер грядущим летом.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 18:00

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  1. carrick-16 06.02.2019 18:16 # carrick-16
    Ромеро продать а этого греть лавку. Можно даже Гранта в придачу к Ромеро

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  2. electric 06.02.2019 18:09 # electric
    Скорее им нужен псевдокэп. Отдаём за полтос, со скидкой.

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  3. vertigo-92 06.02.2019 18:08 # vertigo-92
    пиздец, ему тут как-будто 45

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