"Бавария" и "Ювентус" следят за Хендерсоном

"Бавария" и "Ювентус" следят за молодым голкипером "Манчестер Юнайтед" Дином Хендерсоном.

Игрок молодежной сборной Англии привлек к себе внимание еще в прошлом сезоне, который он с большим успехом провел в "Шрюсбери". Дин добрался с "землеройками" до финала плей-офф Лиги Один и был включен в символическую сборную дивизиона.



Прошлым летом талантливый Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд", где заключил новый контракт, а затем отправился за практикой на ступеньку выше — в "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа.



У "клинков" 21-летний голкипер проводит не менее впечатляющий сезон. В данный момент "Шеффилд Юнайтед" занимает третье место, отставая от вершины на три очка и являясь третьей наименее пропускающей командой Чемпионшипа.



Как стало известно ESPN от своих источников, теперь интерес к Хендерсону распространился далеко за пределы Англии. Видеть Дина у себя хотят чемпионы Серии А и Бундеслиги.



В данный момент "Юнайтед" располагает Давидом Де Хеа в качестве первого номера, поэтому рассчитывать на свой шанс в родном клубе Хендерсон едва ли может, особенно если если испанец подпишет новый контракт. Этот фактор будет иметь значение для Дина по возвращении в Манчестер грядущим летом.