"Вест Хэм" ищет болельщика, оскорбившего Салаха на расовой почве

"Вест Хэм" начал расследование в отношении болельщика, который оскорбил на расовой почве нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах во время матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе в минувший понедельник.

Сегодня в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой в адрес Салаха, исполняющего стандартное положения от угла поля, звучат оскорбления с домашней секции стадиона.



"Salah you f****** Muslim. F****** Muslim c***. F*** off", — выкрикивает неизвестный болельщик в адрес 26-летнего игрока сборной Египта.



"Молотобойцы" оперативно отреагировали на инцидент, осудив столь вопиющий поступок, а также пообещав найти и наказать данного фаната. Помощь клубу в расследовании оказывает полиция.



"Я пошел на матч "Вест Хэма" и "Ливерпуля", и мне было тошно от того, что я услышал. Таким людям нет места в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах", — написал автор видео в твиттере.