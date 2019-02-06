"Вест Хэм" ищет болельщика, оскорбившего Салаха на расовой почве
"Вест Хэм" начал расследование в отношении болельщика, который оскорбил на расовой почве нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах во время матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе в минувший понедельник.
Сегодня в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой в адрес Салаха, исполняющего стандартное положения от угла поля, звучат оскорбления с домашней секции стадиона.
"Salah you f****** Muslim. F****** Muslim c***. F*** off", — выкрикивает неизвестный болельщик в адрес 26-летнего игрока сборной Египта.
"Молотобойцы" оперативно отреагировали на инцидент, осудив столь вопиющий поступок, а также пообещав найти и наказать данного фаната. Помощь клубу в расследовании оказывает полиция.
"Я пошел на матч "Вест Хэма" и "Ливерпуля", и мне было тошно от того, что я услышал. Таким людям нет места в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах", — написал автор видео в твиттере.
West Ham have launched an investigation after racial abuse was directed at Mo Salah during Monday’s game #LFC#kickitout#NoRacismNoFascism pic.twitter.com/fBos2g0cnA— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) 6 февраля 2019 г.
06.02.2019 17:00
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Последние комментарии:
На кол пидора
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А Салах евреев терпеть не может, так что теперь.
Да таких как этот болельщик полно, только вслух не говорят. Показная толерантность. Многие не говорят, то что думают на самом деле.
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Искать надо на fapl.ru
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Подобные ветки являются очередным подтверждением, что фашисты настоящего называют себя антифа. Русский - значит животное.
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Во дожились, уже чумазого чушка назвать чумазым чушком.
Дальше что?
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Ищите лучше тех кто оскорбил фанов лузерки на пидорасовой почве
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Ну, муслимы - это не раса, конечно. А кроме того, не вижу оскорблений и на религиозной почве. Он назвал его муслимом? Так он муслим и есть. Фактически, его можно привлечь только за использование слов fucking или cunt.
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я думаю, корректнее будет назвать это оскорбление на религиозной почве.
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Религия=раса (с) михужло
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Где тут оскорбление на расовой почве?
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За правду теперь наказывают.
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Да хрен с ним с убогим.. Оскорблять человек тем, что он принадлежит к самой многочисленной и светлой религии.. Это как оскорблять космонавта тем, что он Герой Советского союза..
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Всё по делу сказал.
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