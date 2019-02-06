"Вест Хэм" ищет болельщика, оскорбившего Салаха на расовой почве

Мохамед Салах "Вест Хэм" начал расследование в отношении болельщика, который оскорбил на расовой почве нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салах во время матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе в минувший понедельник.

Сегодня в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой в адрес Салаха, исполняющего стандартное положения от угла поля, звучат оскорбления с домашней секции стадиона.

"Salah you f****** Muslim. F****** Muslim c***. F*** off", — выкрикивает неизвестный болельщик в адрес 26-летнего игрока сборной Египта.

"Молотобойцы" оперативно отреагировали на инцидент, осудив столь вопиющий поступок, а также пообещав найти и наказать данного фаната. Помощь клубу в расследовании оказывает полиция.

"Я пошел на матч "Вест Хэма" и "Ливерпуля", и мне было тошно от того, что я услышал. Таким людям нет места в нашем обществе, не говоря уже о футбольных матчах", — написал автор видео в твиттере.



Метки Вест Хэм, видео, Ливерпуль, Премьер-Лига, расизм, Салах

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1006

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 06.02.2019 18:15 # chr1s8rown
    На кол пидора

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  2. galogen 06.02.2019 18:10 # galogen
    А Салах евреев терпеть не может, так что теперь.
    Да таких как этот болельщик полно, только вслух не говорят. Показная толерантность. Многие не говорят, то что думают на самом деле.

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  3. mr-s1n1st3r 06.02.2019 17:57 # mr-s1n1st3r
    Искать надо на fapl.ru

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  4. vyrentz 06.02.2019 17:53 # vyrentz
    Подобные ветки являются очередным подтверждением, что фашисты настоящего называют себя антифа. Русский - значит животное.

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  5. jesus33 06.02.2019 17:40 # jesus33
    Во дожились, уже чумазого чушка назвать чумазым чушком.
    Дальше что?

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  6. coon4 06.02.2019 17:34 # coon4
    Ищите лучше тех кто оскорбил фанов лузерки на пидорасовой почве

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  7. lampard78 06.02.2019 17:29 # lampard78
    Ну, муслимы - это не раса, конечно. А кроме того, не вижу оскорблений и на религиозной почве. Он назвал его муслимом? Так он муслим и есть. Фактически, его можно привлечь только за использование слов fucking или cunt.

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  8. gerrard08 06.02.2019 17:23 # gerrard08
    я думаю, корректнее будет назвать это оскорбление на религиозной почве.

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  9. knvlay 06.02.2019 17:22 # knvlay
    Религия=раса (с) михужло

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  10. idel 06.02.2019 17:17 # idel
    Где тут оскорбление на расовой почве?

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  11. j-silver 06.02.2019 17:11 # j-silver
    За правду теперь наказывают.

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  12. scouser2005 06.02.2019 17:10 # scouser2005
    Да хрен с ним с убогим.. Оскорблять человек тем, что он принадлежит к самой многочисленной и светлой религии.. Это как оскорблять космонавта тем, что он Герой Советского союза..

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  13. toha-bludsikir 06.02.2019 17:03 # toha-bludsikir
    Всё по делу сказал.

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