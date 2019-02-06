Марку Силве не интересна борьбы "Ливерпуля" и "Сити"
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что его не интересует возможность повлиять на ход чемпионской гонки Премьер-Лиги.
Если в среду вечером "ириски" не проиграют дома "Манчестер Сити", то позволят своим соседям из "Ливерпуля" остаться во главе Премьер-Лиги, в противном случае лидерство перехватят "горожане".
Однако эти расклады мало волнуют Силву, который отчаянно нуждается в улучшении своих результатов после шести поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги.
"Засматриваться на борьбу за титул — это не наше дело. Мы знаем, в чем состоит наша борьба. Наши болельщики совершенно точно хотят, чтобы мы выиграли этот матч. Это самое важное".
"Премьер-Лига — это не только две команды, которые ведут борьбу за титул. Играется много других матчей. В нашем матче против "Сити" ничего не решится".
"Мы должны думать только о себе, и именно с таким отношением мы готовимся к матчу. Ничего не изменилось", — цитирует Силву The Independent.
06.02.2019 16:00
Просмотров: 1120
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Михайло 3.14здит будто Симонян, которая вылезла из жепы Киселева трахнутого Соловьевым.
(ответить)
Ну проиграй тогда, дура..
(ответить)
Бл,Михайло,вы там хоть заголовки читайте,когда публикуете.пох да?
(ответить)
Не инересна борьбы
(ответить)
отвечает корректно, но настрой команды и фанатов скажет сам за себя
(ответить)
Судя по его выражению лица, его и жизнь уже особо не интересует...)
(ответить)
Зря. Была возможность для отмазки и для горящих скаузерских пердаков
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий