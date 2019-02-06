Марку Силве не интересна борьбы "Ливерпуля" и "Сити"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что его не интересует возможность повлиять на ход чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Если в среду вечером "ириски" не проиграют дома "Манчестер Сити", то позволят своим соседям из "Ливерпуля" остаться во главе Премьер-Лиги, в противном случае лидерство перехватят "горожане".



Однако эти расклады мало волнуют Силву, который отчаянно нуждается в улучшении своих результатов после шести поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги.



"Засматриваться на борьбу за титул — это не наше дело. Мы знаем, в чем состоит наша борьба. Наши болельщики совершенно точно хотят, чтобы мы выиграли этот матч. Это самое важное".



"Премьер-Лига — это не только две команды, которые ведут борьбу за титул. Играется много других матчей. В нашем матче против "Сити" ничего не решится".



"Мы должны думать только о себе, и именно с таким отношением мы готовимся к матчу. Ничего не изменилось", — цитирует Силву The Independent.