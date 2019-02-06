Марку Силве не интересна борьбы "Ливерпуля" и "Сити"

Марку Силва Главный тренер "Эвертона" Марку Силва заявил, что его не интересует возможность повлиять на ход чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Если в среду вечером "ириски" не проиграют дома "Манчестер Сити", то позволят своим соседям из "Ливерпуля" остаться во главе Премьер-Лиги, в противном случае лидерство перехватят "горожане".

Однако эти расклады мало волнуют Силву, который отчаянно нуждается в улучшении своих результатов после шести поражений в девяти последних матчах Премьер-Лиги.

"Засматриваться на борьбу за титул — это не наше дело. Мы знаем, в чем состоит наша борьба. Наши болельщики совершенно точно хотят, чтобы мы выиграли этот матч. Это самое важное".

"Премьер-Лига — это не только две команды, которые ведут борьбу за титул. Играется много других матчей. В нашем матче против "Сити" ничего не решится".

"Мы должны думать только о себе, и именно с таким отношением мы готовимся к матчу. Ничего не изменилось", — цитирует Силву The Independent.


Метки Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 06.02.2019 17:55 # vyrentz
    Михайло 3.14здит будто Симонян, которая вылезла из жепы Киселева трахнутого Соловьевым.

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  2. scouser2005 06.02.2019 17:06 # scouser2005
    Ну проиграй тогда, дура..

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  3. liverbro 06.02.2019 16:38 # liverbro
    Бл,Михайло,вы там хоть заголовки читайте,когда публикуете.пох да?

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  4. zhanmanutd 06.02.2019 16:32 # zhanmanutd
    Не инересна борьбы

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  5. liverfun 06.02.2019 16:18 # liverfun
    отвечает корректно, но настрой команды и фанатов скажет сам за себя

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  6. newiskander 06.02.2019 16:14 # newiskander
    Судя по его выражению лица, его и жизнь уже особо не интересует...)

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  7. januzaj00 06.02.2019 16:07 # januzaj00
    Зря. Была возможность для отмазки и для горящих скаузерских пердаков

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