"Челси" потребует за Азара более 100 миллионов фунтов
"Челси" потребует более 100 миллионов фунтов за Эдена Азара, если грядущим летом "Реал" попытается купить бельгийского плеймейкера.
Накануне французское издание RMC Sport опубликовало короткую выдержку из интервью Азара, записанного, как предполагает The Telegraph, еще пару месяцев назад.
Эден практически не оставил сомнений, что собирается покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, когда у него останется только 12 месяцев по действующему контракту с "синими".
Азар уже заручился гарантиями от "Реала" насчет того, что Королевский клуб непременно сделает свое предложение о покупке. Также утверждалось, что теперь Эден сообщит "Челси" о своем желании покинуть Лондон.
Однако Evening Standard спешит заверить, что желание Азара уйти и его истекающий контракт не заставят "синих" понизить цену за свою главную звезду.
Ожидается, что "Челси" все равно попросит за Азара более 100 млн. фунтов. Трюк, который удался "Реалу" прошлым летом с подписанием по сниженной до 31 млн. фунтов цене за голкипера Тибо Куртуа, на сей раз не пройдет.
06.02.2019 15:00
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Миха подкармливает аудиторию
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миша красава, так их всех
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Михаил извращённый долбое6
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Показывает как Щелси будет делать сасай без него
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Фото ехехехехех))
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Хазард тенор
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сосёт
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Михай-ло-ло
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сгноить жопара в резерве, но заставить отработать истекающий по контракту сезон, чтобы в среал он пришел в 30 лет и по факту обосрался там, как тхебаут.
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