"Челси" потребует за Азара более 100 миллионов фунтов

Эден Азар "Челси" потребует более 100 миллионов фунтов за Эдена Азара, если грядущим летом "Реал" попытается купить бельгийского плеймейкера.

Накануне французское издание RMC Sport опубликовало короткую выдержку из интервью Азара, записанного, как предполагает The Telegraph, еще пару месяцев назад.

Эден практически не оставил сомнений, что собирается покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, когда у него останется только 12 месяцев по действующему контракту с "синими".

Азар уже заручился гарантиями от "Реала" насчет того, что Королевский клуб непременно сделает свое предложение о покупке. Также утверждалось, что теперь Эден сообщит "Челси" о своем желании покинуть Лондон.

Однако Evening Standard спешит заверить, что желание Азара уйти и его истекающий контракт не заставят "синих" понизить цену за свою главную звезду.

Ожидается, что "Челси" все равно попросит за Азара более 100 млн. фунтов. Трюк, который удался "Реалу" прошлым летом с подписанием по сниженной до 31 млн. фунтов цене за голкипера Тибо Куртуа, на сей раз не пройдет.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 15:00

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  1. xin 06.02.2019 15:49 # xin
    Миха подкармливает аудиторию

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  2. j-silver 06.02.2019 15:42 # j-silver
    миша красава, так их всех

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  3. firmino9 06.02.2019 15:38 # firmino9
    Михаил извращённый долбое6

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  4. vyrentz 06.02.2019 15:35 # vyrentz
    Показывает как Щелси будет делать сасай без него

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  5. slash-lfc 06.02.2019 15:29 # slash-lfc
    Фото ехехехехех))

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  6. chebrec 06.02.2019 15:21 # chebrec
    Хазард тенор

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  7. kukuruzzo 06.02.2019 15:10 # kukuruzzo
    сосёт

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  8. lfc-krr 06.02.2019 15:10 # lfc-krr
    Михай-ло-ло

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  9. g3ndalf 06.02.2019 15:07 # g3ndalf
    сгноить жопара в резерве, но заставить отработать истекающий по контракту сезон, чтобы в среал он пришел в 30 лет и по факту обосрался там, как тхебаут.

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