"Юнайтед" интересуется Дайо Упамекано

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Ожидается, что грядущим летом "красные дьяволы" крупно потратятся на усиление центра обороны, причем одним новичком все может не ограничиться, если кто-либо из имеющихся игроков указанной позиции покинет "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Mail, высокое место в списке трансферных целей "Юнайтед" занимает 20-летний Упамекано. Скауты "дьяволов" находятся под впечатлением от игры динамичного защитника в этом сезоне.



На юного француза также претендует "Бавария". Интерес со стороны таких клубов может позволить "РБ Лейпциг" выручить за Упамекано близкую или равную 100 миллионам евро (88 млн. фунтов) сумму, что прописана в контракте Дайо в качестве отступных.