"Юнайтед" рассчитывает на Байи

"Манчестер Юнайтед" заверил защитника Эрика Байи, что у того есть будущее на "Олд Траффорд".

Как известно, Байи не пользовался особым доверием у Жозе Моуриньо в первой половине сезона, однако после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик ситуация Эрика ничуть не улучшилась.



24-летний ивуариец отметился всего одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги после своей красной карточки против "Борнмута" в прошлом месяце.



Казалось бы, такое положение дел может навести экс-защитника "Вильярреала" на мысли о смене клуба, благо еще в январе Байи интересовались "Арсенал" и ПСЖ, однако "Юнайтед" решил действовать на упреждение и заверил Эрика, что тому есть место в планах Сульшера.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, именно на Байи как на партнера для Виктора Линделефа Сульшер собирается сделать ставку в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ в следующий вторник.