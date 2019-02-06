"Юнайтед" рассчитывает на Байи

Эрик Байи "Манчестер Юнайтед" заверил защитника Эрика Байи, что у того есть будущее на "Олд Траффорд".

Как известно, Байи не пользовался особым доверием у Жозе Моуриньо в первой половине сезона, однако после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик ситуация Эрика ничуть не улучшилась.

24-летний ивуариец отметился всего одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги после своей красной карточки против "Борнмута" в прошлом месяце.

Казалось бы, такое положение дел может навести экс-защитника "Вильярреала" на мысли о смене клуба, благо еще в январе Байи интересовались "Арсенал" и ПСЖ, однако "Юнайтед" решил действовать на упреждение и заверил Эрика, что тому есть место в планах Сульшера.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, именно на Байи как на партнера для Виктора Линделефа Сульшер собирается сделать ставку в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ в следующий вторник.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 13:00

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  1. quavo 06.02.2019 13:24 # quavo
    Байи кулибали, будет самая топовая черная связка защитников в истории футбола. Скриньте

    (ответить)

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