Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду 6 февраля состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция



Неделя в футболе — громадное расстояние. В прошлую среду "Ливерпуль" мог воспользоваться осечкой "Манчестер Сити" днем ранее и уйти в отрыв на семь очков, но этого не сделал и теперь, если "горожане" добьются победы на "Гудисон Парк", лишится лидерства в Премьер-Лиге.



"Эвертон" переживает непростой период, и если бы сезон стартовал в начале декабря, то "ириски" располагались бы в зоне вылета. В прессе уже появляются слухи о возможном увольнении главного тренера мерсисайдцев Марку Силвы, который проиграл обе предыдущих встречи с Хосепом Гвардиолой с общим счетом 9:0.



"Эвертон" выиграл только одну из 11 последних встреч с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — 4:0 на своем поле в январе 2017. "Горожане" могут всего лишь во второй раз в эру Премьер-Лиги одолеть "ирисок" и дома, и на выезде в течение одного сезона.



После матча дисквалификации возвращается основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь. Идрисса Гейе залечил пах, но Йерри Мина, Фил Ягиелка и Лейтон Бэйнс все еще отсутствуют.



Защитник "Сити" Бенжамен Менди пропустил две недели из-за проблем с коленом, но в среду может вернуться. Венсан Компани по-прежнему вне игры с мышечным повреждением.