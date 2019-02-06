Премьер-Лига. Анонс матча среды

Габриэль Жезус и Джордан Пикфорд В среду 6 февраля состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция

Неделя в футболе — громадное расстояние. В прошлую среду "Ливерпуль" мог воспользоваться осечкой "Манчестер Сити" днем ранее и уйти в отрыв на семь очков, но этого не сделал и теперь, если "горожане" добьются победы на "Гудисон Парк", лишится лидерства в Премьер-Лиге.

"Эвертон" переживает непростой период, и если бы сезон стартовал в начале декабря, то "ириски" располагались бы в зоне вылета. В прессе уже появляются слухи о возможном увольнении главного тренера мерсисайдцев Марку Силвы, который проиграл обе предыдущих встречи с Хосепом Гвардиолой с общим счетом 9:0.

"Эвертон" выиграл только одну из 11 последних встреч с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — 4:0 на своем поле в январе 2017. "Горожане" могут всего лишь во второй раз в эру Премьер-Лиги одолеть "ирисок" и дома, и на выезде в течение одного сезона.

После матча дисквалификации возвращается основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь. Идрисса Гейе залечил пах, но Йерри Мина, Фил Ягиелка и Лейтон Бэйнс все еще отсутствуют.

Защитник "Сити" Бенжамен Менди пропустил две недели из-за проблем с коленом, но в среду может вернуться. Венсан Компани по-прежнему вне игры с мышечным повреждением.


Метки анонс тура, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 06.02.2019 13:25 # quavo
    Петухам остается только и надеятся на осечку королей

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  2. mamkoved-kms 06.02.2019 13:14 # mamkoved-kms
    Ливерка выйдет сегодня из-под давления, но слегка помятая. Скузи, не дайте ливерке помяться!

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  3. sausage 06.02.2019 13:12 # sausage
    Хорошо конечно, если Сити потеряет очки, но это из разряда случайностей. Эве сегодня - говнокоманда. Самой большой ошибкой было назначение Сильвы. Если уж кого и называть шарлатанов в АПЛ, то это он. Ириски держатся в середине за счёт более классного подбора игроков по сравнению с остальными соседями по таблице. Короче, шансов у них почти нет.

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  4. mamkoved-kms 06.02.2019 13:06 # mamkoved-kms
    Лысый шарлатан присаживается на трон и сразу попадает под мою струю.

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  5. sausage 06.02.2019 13:04 # sausage
    Сити выигрывает и сразу попадает под давление.

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  6. mamkoved-kms 06.02.2019 12:56 # mamkoved-kms
    А правда, что программисты любят на французском моторчике покататься?

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  7. mamkoved-kms 06.02.2019 12:54 # mamkoved-kms
    Страпон на троне ждет победы манси сегодня. Верим!

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  8. ccchelsea 06.02.2019 12:53 # ccchelsea
    Эвертон даст бой, хоть и в полной жопе сейчас, имхо.

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  9. slash-lfc 06.02.2019 12:51 # slash-lfc
    Изи вынос бичей 0-4. Дубль Агуши, голы Сане и Стерлинга.

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  10. gidro-met 06.02.2019 12:51 # gidro-met
    Гейе и Динь на местах, можно смело +1,5 на кондитерских.

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  11. mancunia-planet 06.02.2019 12:45 # mancunia-planet
    Ф2 (-3)

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  12. jesus33 06.02.2019 12:26 # jesus33
    Пеллегрини: Красная помойка привыкла побеждать благодаря голам из офсайда

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  13. golokante 06.02.2019 12:26 # golokante
    Сити разнесет Эвертон. Агуэро в форме.

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  14. jesus33 06.02.2019 12:21 # jesus33
    А почему Челси свой матч не играет сегодня?
    Как же портовые обрыганы насасывают сложный график для СИТИ.

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  15. alexomck 06.02.2019 12:05 # alexomck
    Эвертон просрал сезон, зато в таких матчах Сильвы с Ришарлисонами репутацию апают. короч, если конфеты с ходу не пустят, будет Сити не легко.

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  16. keane16 06.02.2019 12:04 # keane16
    Вот и первый запугивающий шаг сити на пути к чемпионству

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