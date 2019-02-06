Премьер-Лига. Анонс матча среды
В среду 6 февраля состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:45 Онлайн-трансляция
Неделя в футболе — громадное расстояние. В прошлую среду "Ливерпуль" мог воспользоваться осечкой "Манчестер Сити" днем ранее и уйти в отрыв на семь очков, но этого не сделал и теперь, если "горожане" добьются победы на "Гудисон Парк", лишится лидерства в Премьер-Лиге.
"Эвертон" переживает непростой период, и если бы сезон стартовал в начале декабря, то "ириски" располагались бы в зоне вылета. В прессе уже появляются слухи о возможном увольнении главного тренера мерсисайдцев Марку Силвы, который проиграл обе предыдущих встречи с Хосепом Гвардиолой с общим счетом 9:0.
"Эвертон" выиграл только одну из 11 последних встреч с "Сити" в рамках Премьер-Лиги — 4:0 на своем поле в январе 2017. "Горожане" могут всего лишь во второй раз в эру Премьер-Лиги одолеть "ирисок" и дома, и на выезде в течение одного сезона.
После матча дисквалификации возвращается основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь. Идрисса Гейе залечил пах, но Йерри Мина, Фил Ягиелка и Лейтон Бэйнс все еще отсутствуют.
Защитник "Сити" Бенжамен Менди пропустил две недели из-за проблем с коленом, но в среду может вернуться. Венсан Компани по-прежнему вне игры с мышечным повреждением.
06.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
Петухам остается только и надеятся на осечку королей
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Ливерка выйдет сегодня из-под давления, но слегка помятая. Скузи, не дайте ливерке помяться!
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Хорошо конечно, если Сити потеряет очки, но это из разряда случайностей. Эве сегодня - говнокоманда. Самой большой ошибкой было назначение Сильвы. Если уж кого и называть шарлатанов в АПЛ, то это он. Ириски держатся в середине за счёт более классного подбора игроков по сравнению с остальными соседями по таблице. Короче, шансов у них почти нет.
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Лысый шарлатан присаживается на трон и сразу попадает под мою струю.
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Сити выигрывает и сразу попадает под давление.
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А правда, что программисты любят на французском моторчике покататься?
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Страпон на троне ждет победы манси сегодня. Верим!
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Эвертон даст бой, хоть и в полной жопе сейчас, имхо.
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Изи вынос бичей 0-4. Дубль Агуши, голы Сане и Стерлинга.
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Гейе и Динь на местах, можно смело +1,5 на кондитерских.
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Ф2 (-3)
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Пеллегрини: Красная помойка привыкла побеждать благодаря голам из офсайда
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Сити разнесет Эвертон. Агуэро в форме.
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А почему Челси свой матч не играет сегодня?
Как же портовые обрыганы насасывают сложный график для СИТИ.
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Эвертон просрал сезон, зато в таких матчах Сильвы с Ришарлисонами репутацию апают. короч, если конфеты с ходу не пустят, будет Сити не легко.
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Вот и первый запугивающий шаг сити на пути к чемпионству
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