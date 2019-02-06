Гвардиола допускает, что разница мячей определит чемпиона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключает, что разница мячей станет определяющим фактором в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.
На "Этихад" отлично осведомлены о том, насколько важна хорошая разница мячей. Именно превосходство по этому показателю над "Манчестер Юнайтед" позволило "горожанам" взять титул в сезоне 2011/12.
Гвардиола допускает, что в этом сезоне снова придется считать забитые и пропущенные мячи, учитывая то, насколько упорная борьба идет наверху таблицы.
"Я практически уверен, что чемпион определится в самом последнем туре или последних двух".
"В первую очередь моя установка для игроков — выиграть матч. Во-вторых, я говорю: "Если ты можешь забить еще — забей, а если ты можешь избежать пропущенных мячей — избегай".
"Я согласен с тем, что судьба титула Премьер-Лиги может определиться разницей мячей. Мы не собираемся говорить парням сегодня, что должны побеждать 25:0. Я никогда не говорил этого. Важнее всего выиграть матч, а уже затем постарайся улучшить разницу мячей, потому что их действительно, возможно, придется считать", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Добавим, что в данный момент "Сити" превосходит "Ливерпуль" по разнице мячей на пять пунктов. "Красные" по-прежнему пропускают меньше всех, но "горожане" забивают больше всех.
06.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
помню тот год, когда МЮ кинули с титулом.
пеликанам нужно бояться.
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не поможет шарлатану разница. Один варик - судей заряжать баблом шейховским.
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Пепка в полном отчаянии, готов заговоры на Луну читать, а может и выть уже:)
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Представляю как бомбанет у колбасных когда они по разнице мячей упустят титул. Хотя мне кажется обосрутся они пораньше
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Ничего нового для ливера
Почетное второе место
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