Гвардиола допускает, что разница мячей определит чемпиона

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключает, что разница мячей станет определяющим фактором в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.

На "Этихад" отлично осведомлены о том, насколько важна хорошая разница мячей. Именно превосходство по этому показателю над "Манчестер Юнайтед" позволило "горожанам" взять титул в сезоне 2011/12.

Гвардиола допускает, что в этом сезоне снова придется считать забитые и пропущенные мячи, учитывая то, насколько упорная борьба идет наверху таблицы.

"Я практически уверен, что чемпион определится в самом последнем туре или последних двух".

"В первую очередь моя установка для игроков — выиграть матч. Во-вторых, я говорю: "Если ты можешь забить еще — забей, а если ты можешь избежать пропущенных мячей — избегай".

"Я согласен с тем, что судьба титула Премьер-Лиги может определиться разницей мячей. Мы не собираемся говорить парням сегодня, что должны побеждать 25:0. Я никогда не говорил этого. Важнее всего выиграть матч, а уже затем постарайся улучшить разницу мячей, потому что их действительно, возможно, придется считать", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Добавим, что в данный момент "Сити" превосходит "Ливерпуль" по разнице мячей на пять пунктов. "Красные" по-прежнему пропускают меньше всех, но "горожане" забивают больше всех.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 06.02.2019 12:45 # manutd-20champ
    помню тот год, когда МЮ кинули с титулом.
    пеликанам нужно бояться.

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  2. vals1702 06.02.2019 11:59 # vals1702
    не поможет шарлатану разница. Один варик - судей заряжать баблом шейховским.

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  3. alexomck 06.02.2019 11:11 # alexomck
    Пепка в полном отчаянии, готов заговоры на Луну читать, а может и выть уже:)

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  4. carrick-16 06.02.2019 11:09 # carrick-16
    Представляю как бомбанет у колбасных когда они по разнице мячей упустят титул. Хотя мне кажется обосрутся они пораньше

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  5. selfish 06.02.2019 11:04 # selfish
    Ничего нового для ливера
    Почетное второе место

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