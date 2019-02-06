Гвардиола допускает, что разница мячей определит чемпиона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не исключает, что разница мячей станет определяющим фактором в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.

На "Этихад" отлично осведомлены о том, насколько важна хорошая разница мячей. Именно превосходство по этому показателю над "Манчестер Юнайтед" позволило "горожанам" взять титул в сезоне 2011/12.



Гвардиола допускает, что в этом сезоне снова придется считать забитые и пропущенные мячи, учитывая то, насколько упорная борьба идет наверху таблицы.



"Я практически уверен, что чемпион определится в самом последнем туре или последних двух".



"В первую очередь моя установка для игроков — выиграть матч. Во-вторых, я говорю: "Если ты можешь забить еще — забей, а если ты можешь избежать пропущенных мячей — избегай".



"Я согласен с тем, что судьба титула Премьер-Лиги может определиться разницей мячей. Мы не собираемся говорить парням сегодня, что должны побеждать 25:0. Я никогда не говорил этого. Важнее всего выиграть матч, а уже затем постарайся улучшить разницу мячей, потому что их действительно, возможно, придется считать", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Добавим, что в данный момент "Сити" превосходит "Ливерпуль" по разнице мячей на пять пунктов. "Красные" по-прежнему пропускают меньше всех, но "горожане" забивают больше всех.