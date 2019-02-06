Сульшер объяснил, почему он идеален для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему он идеально подходит для "Манчестер Юнайтед", несмотря на свой провал в "Кардиффе".

Когда в декабре "красные дьяволы" решили уволить Жозе Моуриньо с поста главного тренера и назначить на его место Сульшера до конца сезона, Оле Гуннар вернулся в английский футбол с подмоченной репутацией.



Ранее в своей тренерской карьере Сульшер провалился в "Кардиффе", проиграв 12 из своих 18 матчей в Премьер-Лиге и вылетев с валлийским клубом в Чемпионшип. Однако норвежец считает, что тот период нельзя брать во внимание, определяя, заслуживает ли он остаться в "Юнайтед".



"После завершения своей игровой карьеры в 2007 году я посмотрел большинство матчей "Юнайтед", и, конечно, у меня было свое мнение относительно того, что делалось здесь правильно, а что — нет. Будучи болельщиком "Юнайтед", ты обязан иметь мнение насчет этого. Поэтому, думаю, к этой работе я готов лучше".



"Здесь мне проще, потому что я знаю ДНК и индивидуальность "Манчестер Юнайтед", а также знаю, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед".



"Эта индивидуальность держится на победах и вере в себя. Мы хотим идти на риск. Мы хотим идти за вторым, третьим и четвертым голом, потому что просто так заведено в "Манчестер Юнайтед". Если ты не можешь это принять, тогда ты не в том клубе".



"Это совершенно другой клуб и другая ситуация, нежели "Кардифф". "Манчестер Юнайтед", конечно, подходит мне гораздо лучше, чем клуб, который сражается за выживание. Я не был готов к той борьбе. Я не говорю, что не был готов к Премьер-Лиге. Это другое", — цитирует Сульшера The Telegraph.