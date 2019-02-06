Алиссон раскритиковал игру "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон раскритиковал игру своей команды в ничейном матче против "Вест Хэма" (1:1).
В минувший понедельник "красные" во второй раз подряд допустили осечку и теперь имеют только три очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Уже сегодня "Манчестер Сити" может настичь "Ливерпуль", если выиграет свой перенесенный матч против "Эвертона".
Алиссон, пропустивший семь голов в пяти матчах Премьер-Лиги после Нового года, обеспокоен ухудшением игры "Ливерпуля" и считает, что его команда исчерпала весь свой лимит на ошибки.
"У нас случаются какие-то провалы во время игры. Моменты, когда мы не играем надежно".
"Мы начали матч, владея инициативой. Но стоило нам сделать несколько неточных пасов — глупых пасов, которые мы не привыкли делать — как команда слегка потеряла веру в свою игру. У соперника же, наоборот, добавилось уверенности".
"Мы должны быть готовы сражаться против всего, против любых обстоятельств, что могут возникнуть у нас на пути. Я верю, что мы движемся правильным курсом. Теперь мы больше не можем позволить себе оступиться. Если мы хотим стать чемпионами, то должны побеждать в каждом матче", — цитирует Алиссона Goal.
06.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
Все абс все ссут на залупуль даже худшие вратари этого года
Но это уже совсем зашквар
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все правильно, ливерпуй команда шерщавых обрыганов, любителей офсайдов и нырков в штрафной
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сам не огонь последний месяц и глупыми пассами отметился. хорошо хоть не лажал пол сезона, как Де Хеа, но форму надо набирать.
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Худший голкипер АПЛ в январе раскритиковал....
Пхахахахахааа
Чмо бразильское, когда 2 удара в створ за матч так лев толстой, когда команде помочь надо, защи на травмах - куй бразильский.
Ахахвхвхахааа
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А чего ты жалуешься на глупые пасы, когда сам играешь не очень-то умно. Не помню вообще, когда Алиссон последний раз реально спасал. Плюха с Вест Хэмом в ближний - это вообще в лучших традициях Кариуса и Миньета.
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пиха, слабый заголовок. "Алиссон послал на хуй Клоппа" подошло бы гораздо лучше в контексте его разгромной критики.
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Топ, повезло ливерпулю урвать кипера такого класса и амбиций, пора команде добавить в концентрации и надежности
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