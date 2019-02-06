Алиссон раскритиковал игру "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон раскритиковал игру своей команды в ничейном матче против "Вест Хэма" (1:1).

В минувший понедельник "красные" во второй раз подряд допустили осечку и теперь имеют только три очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Уже сегодня "Манчестер Сити" может настичь "Ливерпуль", если выиграет свой перенесенный матч против "Эвертона".



Алиссон, пропустивший семь голов в пяти матчах Премьер-Лиги после Нового года, обеспокоен ухудшением игры "Ливерпуля" и считает, что его команда исчерпала весь свой лимит на ошибки.



"У нас случаются какие-то провалы во время игры. Моменты, когда мы не играем надежно".



"Мы начали матч, владея инициативой. Но стоило нам сделать несколько неточных пасов — глупых пасов, которые мы не привыкли делать — как команда слегка потеряла веру в свою игру. У соперника же, наоборот, добавилось уверенности".



"Мы должны быть готовы сражаться против всего, против любых обстоятельств, что могут возникнуть у нас на пути. Я верю, что мы движемся правильным курсом. Теперь мы больше не можем позволить себе оступиться. Если мы хотим стать чемпионами, то должны побеждать в каждом матче", — цитирует Алиссона Goal.