Алиссон раскритиковал игру "Ливерпуля"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон раскритиковал игру своей команды в ничейном матче против "Вест Хэма" (1:1).

В минувший понедельник "красные" во второй раз подряд допустили осечку и теперь имеют только три очка преимущества во главе Премьер-Лиги. Уже сегодня "Манчестер Сити" может настичь "Ливерпуль", если выиграет свой перенесенный матч против "Эвертона".

Алиссон, пропустивший семь голов в пяти матчах Премьер-Лиги после Нового года, обеспокоен ухудшением игры "Ливерпуля" и считает, что его команда исчерпала весь свой лимит на ошибки.

"У нас случаются какие-то провалы во время игры. Моменты, когда мы не играем надежно".

"Мы начали матч, владея инициативой. Но стоило нам сделать несколько неточных пасов — глупых пасов, которые мы не привыкли делать — как команда слегка потеряла веру в свою игру. У соперника же, наоборот, добавилось уверенности".

"Мы должны быть готовы сражаться против всего, против любых обстоятельств, что могут возникнуть у нас на пути. Я верю, что мы движемся правильным курсом. Теперь мы больше не можем позволить себе оступиться. Если мы хотим стать чемпионами, то должны побеждать в каждом матче", — цитирует Алиссона Goal.


Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2258

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 06.02.2019 10:39 # meshuggah
    Все абс все ссут на залупуль даже худшие вратари этого года
    Но это уже совсем зашквар

    (ответить)

  2. j-silver 06.02.2019 09:54 # j-silver
    все правильно, ливерпуй команда шерщавых обрыганов, любителей офсайдов и нырков в штрафной

    (ответить)

  3. alexomck 06.02.2019 09:51 # alexomck
    сам не огонь последний месяц и глупыми пассами отметился. хорошо хоть не лажал пол сезона, как Де Хеа, но форму надо набирать.

    (ответить)

  4. sellman 06.02.2019 09:17 # sellman
    Худший голкипер АПЛ в январе раскритиковал....
    Пхахахахахааа

    Чмо бразильское, когда 2 удара в створ за матч так лев толстой, когда команде помочь надо, защи на травмах - куй бразильский.

    Ахахвхвхахааа

    (ответить)

  5. brown-ale 06.02.2019 09:16 # brown-ale
    А чего ты жалуешься на глупые пасы, когда сам играешь не очень-то умно. Не помню вообще, когда Алиссон последний раз реально спасал. Плюха с Вест Хэмом в ближний - это вообще в лучших традициях Кариуса и Миньета.

    (ответить)

  6. hammersmith 06.02.2019 09:11 # hammersmith
    пиха, слабый заголовок. "Алиссон послал на хуй Клоппа" подошло бы гораздо лучше в контексте его разгромной критики.

    (ответить)

  7. liverfun 06.02.2019 09:04 # liverfun
    Топ, повезло ливерпулю урвать кипера такого класса и амбиций, пора команде добавить в концентрации и надежности

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: