"Челси" рискует лишиться Виллиана
"Челси" рискует лишиться вингера Виллиана из-за своей жесткой политики в отношении возрастных игроков.
В ближайшие полгода "синие" должны будут урегулировать вопрос с будущим Виллиана, ведь действующий контракт игрока сборной Бразилии истекает уже в конце следующего сезона.
По информации Evening Standard, "Челси" уже провел предварительные переговоры с лагерем вингера, однако установленные на "Стэмфорд Бридж" правила позволяют клубу предложить Виллиану продлить свое пребывание здесь лишь на 12 месяцев.
Этот новый контракт может стать последним крупным в игровой карьере 30-летнего Виллиана, поэтому бразилец хочет получить хорошую сделку не только в плане финансов, но и плане длительности — до 2023 года.
Если в ближайшие месяцы сторонам не удастся договориться, "Челси", вероятно, придется задуматься о продаже Виллиана, которого в два предыдущих трансферных окна сватали в "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и ПСЖ.
06.02.2019 08:00
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псж за него хорошие деньги дают, чо тут думать, заворачивайте его быстрее и отправляйте
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почему отмели идею толкнуть его за полтос в барсу?
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просим всех на выход...
Азар, Виллиан, Педро, Алонсо, Дринк, Луиз, Дзаппакоста 100%
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