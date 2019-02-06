"Челси" рискует лишиться Виллиана

"Челси" рискует лишиться вингера Виллиана из-за своей жесткой политики в отношении возрастных игроков.

В ближайшие полгода "синие" должны будут урегулировать вопрос с будущим Виллиана, ведь действующий контракт игрока сборной Бразилии истекает уже в конце следующего сезона.



По информации Evening Standard, "Челси" уже провел предварительные переговоры с лагерем вингера, однако установленные на "Стэмфорд Бридж" правила позволяют клубу предложить Виллиану продлить свое пребывание здесь лишь на 12 месяцев.



Этот новый контракт может стать последним крупным в игровой карьере 30-летнего Виллиана, поэтому бразилец хочет получить хорошую сделку не только в плане финансов, но и плане длительности — до 2023 года.



Если в ближайшие месяцы сторонам не удастся договориться, "Челси", вероятно, придется задуматься о продаже Виллиана, которого в два предыдущих трансферных окна сватали в "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и ПСЖ.