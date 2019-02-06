"Челси" рискует лишиться Виллиана

Виллиан "Челси" рискует лишиться вингера Виллиана из-за своей жесткой политики в отношении возрастных игроков.

В ближайшие полгода "синие" должны будут урегулировать вопрос с будущим Виллиана, ведь действующий контракт игрока сборной Бразилии истекает уже в конце следующего сезона.

По информации Evening Standard, "Челси" уже провел предварительные переговоры с лагерем вингера, однако установленные на "Стэмфорд Бридж" правила позволяют клубу предложить Виллиану продлить свое пребывание здесь лишь на 12 месяцев.

Этот новый контракт может стать последним крупным в игровой карьере 30-летнего Виллиана, поэтому бразилец хочет получить хорошую сделку не только в плане финансов, но и плане длительности — до 2023 года.

Если в ближайшие месяцы сторонам не удастся договориться, "Челси", вероятно, придется задуматься о продаже Виллиана, которого в два предыдущих трансферных окна сватали в "Манчестер Юнайтед", "Барселону" и ПСЖ.


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 06.02.2019 09:52 # j-silver
    псж за него хорошие деньги дают, чо тут думать, заворачивайте его быстрее и отправляйте

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  2. jose-enrique 06.02.2019 09:29 # jose-enrique
    почему отмели идею толкнуть его за полтос в барсу?

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  3. cezar 06.02.2019 08:10 # cezar
    просим всех на выход...
    Азар, Виллиан, Педро, Алонсо, Дринк, Луиз, Дзаппакоста 100%

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