Лучшие голы Премьер-Лиги в январе (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2019 07:05

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 06.02.2019 07:29 # brown-ale
    Уилсон и Шюррле топово забили.

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  2. superglor 06.02.2019 07:26 # superglor
    Даже посмотреть нечего, очень слабый уровень за январь.

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  3. chebrec 06.02.2019 07:15 # chebrec
    Отличные голы

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