Пети раскритиковал трансферную политику "Арсенала"

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети раскритиковал "канониров" за бездействие в зимнее трансферное окно и задался вопросом, зачем клубу вообще было увольнять Арсена Венгера с поста главного тренера.

Та перестройка, которую "Арсенал" затеял прошлым летом, сменив Венгера на Унаи Эмери, в январе внезапно была приостановлена — новому главному тренеру сказали, что у него не будет денег на покупку игроков.



По мнению Пети, без инвестиций, особенно в проблемную линию обороны, его бывший клуб ничего не добьется.



"Уровень разочарования Эмери должен быть очень высок, ведь уже в его второе трансферное окно в качестве главного тренера "Арсенала" ему сказали, что он не сможет никого купить".



"Ты смотришь на уровень трат "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и понимаешь, что ничего не добьешься, если тоже не будешь тратить денег на лучших игроков".



"Тоттенхэм" не тратит, но они в том же положении, что и "Арсенал" несколько лет назад — он строят стадион. Для "Арсенала" оправданий сейчас быть не может".



"Если ты увольняешь Арсена Венгера, а затем говоришь заменившему его парню "у тебя нет денег на новых игроков", то я задаю вопрос: а в чем тогда был смысл увольнения Венгера?"



"В оборонительном плане "Арсенал" недостаточно хорош в этом сезоне, поэтому я был удивлен, что они не попытались купить защитников в январе. Однако все их проблемы не решить покупкой одного-двух игроков".



"Очевидно, оборона — большая проблема для них. Превосходящие команды легко проходят сквозь них, и когда я слышу, что Эмери доволен своими защитникам и не нуждается в новичках на этих позициях, я практически убежден, что он не верит в это", — цитирует Пети Sky Sports.