Лес Фердинанд не видит у "Тоттенхэма" шансов на титул
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд заявил, что не видит команду Маурисио Почеттино среди реальных претендентов на титул в этом сезоне.
Благодаря выстраданным победам против "Уотфорда" и "Ньюкасла" на прошлой неделе "шпорам" удалось сократить отставание от вершины Премьер-Лиги всего до пяти очков.
Тем не менее, Фердинанд не верит, что в 13 оставшихся матчах "Тоттенхэм" сможет опередить "Манчестер Сити" с "Ливерпулем", указывая на недостаточную силу состава "шпор".
"Когда пару лет назад они финишировали вторыми, мы говорили, что им нужно добавить к этому составу, чтобы стать серьезным претендентом на титул".
"Им толком не удалось это сделать, и хотя они добиваются хороших результатов, в данный момент времени я не воспринимаю их претендентом на титул", — цитирует Фердинанда Sky Sports.
06.02.2019 06:00
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