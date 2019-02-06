Лес Фердинанд не видит у "Тоттенхэма" шансов на титул

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд заявил, что не видит команду Маурисио Почеттино среди реальных претендентов на титул в этом сезоне.

Благодаря выстраданным победам против "Уотфорда" и "Ньюкасла" на прошлой неделе "шпорам" удалось сократить отставание от вершины Премьер-Лиги всего до пяти очков.



Тем не менее, Фердинанд не верит, что в 13 оставшихся матчах "Тоттенхэм" сможет опередить "Манчестер Сити" с "Ливерпулем", указывая на недостаточную силу состава "шпор".



"Когда пару лет назад они финишировали вторыми, мы говорили, что им нужно добавить к этому составу, чтобы стать серьезным претендентом на титул".



"Им толком не удалось это сделать, и хотя они добиваются хороших результатов, в данный момент времени я не воспринимаю их претендентом на титул", — цитирует Фердинанда Sky Sports.