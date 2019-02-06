Фабиньо объяснил, что "Ливерпулю" нужно делать по-другому

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо считает, что его команде нужен план Б, чтобы вернуть свою победную поступь.

На промежутке в несколько дней "красные" сыграли вничью с "Вест Хэмом" и "Лестером", в результате чего теперь имеют только три очка преимущества во главе Премьер-Лиги над "Манчестер Сити".



Фабиньо не придает особого значения этому спаду, но считает, что "Ливерпулю" нужно быть креативнее в заключительной трети поля против упорных соперников.



"Мы сохраняем уверенность в себе. Мы блестяще провели декабрь, почти идеально, а теперь мы переживаем этот спад".



"Сложно объяснить, почему это произошло. Мне кажется, что теперь команды, которые играют против нас, обороняются очень глубоко. Нам нужно действовать немного по-другому, и у нас это, возможно, не получается — нам не удается находить свободное пространство".



"Часто мы хотим атаковать по центру, а это сложно против физически сильных команд, которые заточены на оборону. Нам нужно находить решения, и в последних матчах у нас этого не получается", — сообщил Фабиньо ESPN.