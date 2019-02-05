Руни: "Если не Сульшер, то Почеттино"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красным дьяволам" нужно переманить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, если Оле Гуннар Сульшер не останется на следующий сезон.

Выиграв девять из своих первых 10 матчей в качестве временного наставника "красных дьяволов", Сульшер сделал серьезную заявку на то, чтобы получить эту работу на постоянной основе.



Однако если Сульшеру не удастся сохранить эту сумасшедшую форму до конца футбола или клуб просто решит двигаться в другом направлении, то для Руни выбор очевиден.



"Оле Гуннар Сульшер — великолепный человек. Думаю, клуб примет решение в конце сезона, и было бы приятно увидеть, чтобы Оле сохранил эту форму до конца сезона и получил бы работу на постоянной основе".



"Но если нет, если клуб решит выбрать кого-нибудь другого, то, по моему мнению, Почеттино стал бы правильным человеком для этой работы", — сообщил Руни CNN.