Алиссон — худший голкипер Премьер-Лиги в 2019 году
Первый номер "Ливерпуля" Алиссон внезапно превратился в худшего голкипера Премьер-Лиги в этом году, если судить по статистическим показателям.
Напомним, прошлым летом Алиссон переходил из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. Бразилец очень уверенно — порой даже самоуверенно — начал свою английскую карьеру, и благодаря его надежной игре на последнем рубеже "красные" смогли захватить лидерство в Премьер-Лиге.
Однако со сменой календарного года у Алиссона начался спад, как и у команды Юргена Клоппа в целом. В 2019 по воротам 26-летнего бразильца соперники нанесли 11 ударов, и семь из них стали голами.
Таким образом, Алиссон может похвастать только 36.4% отраженных ударов после Нового года, и, как сообщает Squawka, это является худшим показателем среди всех 20 голкиперов, сыгравших три или более матча в Премьер-Лиге в 2019.
05.02.2019 21:00
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Последние комментарии:
Плюс ошибка в последнем матче при выходе из зоны. Если бы не деревянный Кэрол...
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Даже адмэн ссыт на пеликанов....
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Так и должно было быть с начала! Полузащита хорошо играла что мяч недоходил до Алисона а теперь надо тащить киперу а тут и неполучается получая зашквар ....
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миша решил тоже потраллить фанов ливерки
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Впхахахахаххмэаэвэ
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С хуяле он худший. Посмотрите на лено с кепой и льорисом
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топовый кипер, из 11 ударов-7 голов.
это же нормально. нет?
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Бах-бах- это рвутся пуканы в порту...
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пускай он едит к де хеа онта точна научит его как воротах стаят
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Exexexexexexexe нормально!!!
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конченная высосанная афторами из хуя бредовая статистика. У Беккера 15 пропущенных мячей за 25 матчей. Это лучший показатель пропущенных на данный момент в АПЛ. ЛЮБОГО вратаря в АПЛ можно сделать как лучшим так и худшим подобрав определённый период..10 минут..тайм..2 игры ..10 игр..хавайте хомяки тупоголовые
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Лена лучше Алиски
(ответить)
Скоро скаузеры будут умолять Клоппа вернуть Кариуса.
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Показывает свой настоящий уровень, попиарили его немного, пофеерил он примерно столько же и стух, но Ливерпулю не привыкать играть с говно вратарями, благо, что защита теперь у них топовая
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Ай да Миха, ай да сукин сын). Понимает что на Ливерпуле сейчас можно больше заработать. Собирает школьников)
У Колбасы дела в целом плохи. Дело не в Алиссоне, а в нарушении баланса в составе
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всем бы такой спад.
но вброс норм, а еще лучше после каждого тура находить худшего кипера
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норм вброс от хуйхуила
лучший голкипер АПЛ Де хея пропустил 35 голов
"худший за 4 матча" января Алиссон - 15.
ебаный гейгунер уже из пальцев сосет новости
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Миха, харэ уже пожарить пуканы колбасных. Даже мне уже жалко этих довнов)))
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Вот так поворот)
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я устал это повторять ребят
YOU NEVER WALK ALONE, YOU WALK ONLY WITH STRAPON
Источник: http://fapl.ru/posts/68616/
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