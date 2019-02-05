Алиссон — худший голкипер Премьер-Лиги в 2019 году

Алиссон Первый номер "Ливерпуля" Алиссон внезапно превратился в худшего голкипера Премьер-Лиги в этом году, если судить по статистическим показателям.

Напомним, прошлым летом Алиссон переходил из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. Бразилец очень уверенно — порой даже самоуверенно — начал свою английскую карьеру, и благодаря его надежной игре на последнем рубеже "красные" смогли захватить лидерство в Премьер-Лиге.

Однако со сменой календарного года у Алиссона начался спад, как и у команды Юргена Клоппа в целом. В 2019 по воротам 26-летнего бразильца соперники нанесли 11 ударов, и семь из них стали голами.

Таким образом, Алиссон может похвастать только 36.4% отраженных ударов после Нового года, и, как сообщает Squawka, это является худшим показателем среди всех 20 голкиперов, сыгравших три или более матча в Премьер-Лиге в 2019.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneymaker 05.02.2019 22:25 # moneymaker
    Плюс ошибка в последнем матче при выходе из зоны. Если бы не деревянный Кэрол...

    (ответить)

  2. shmanisa 05.02.2019 22:23 # shmanisa
    Даже адмэн ссыт на пеликанов....

    (ответить)

  3. chelsiukpro 05.02.2019 22:18 # chelsiukpro
    Так и должно было быть с начала! Полузащита хорошо играла что мяч недоходил до Алисона а теперь надо тащить киперу а тут и неполучается получая зашквар ....

    (ответить)

  4. van-der-slav 05.02.2019 22:18 # van-der-slav
    миша решил тоже потраллить фанов ливерки

    (ответить)

  5. thegodfather 05.02.2019 22:14 # thegodfather
    Впхахахахаххмэаэвэ

    (ответить)

  6. mkcfc 05.02.2019 22:13 # mkcfc
    С хуяле он худший. Посмотрите на лено с кепой и льорисом

    (ответить)

  7. manutd-20champ 05.02.2019 22:09 # manutd-20champ
    топовый кипер, из 11 ударов-7 голов.
    это же нормально. нет?

    (ответить)

  8. shmanisa 05.02.2019 22:07 # shmanisa
    Бах-бах- это рвутся пуканы в порту...

    (ответить)

  9. myu99 05.02.2019 22:06 # myu99
    пускай он едит к де хеа онта точна научит его как воротах стаят

    (ответить)

  10. chebrec 05.02.2019 21:57 # chebrec
    Exexexexexexexe нормально!!!

    (ответить)

  11. frisby 05.02.2019 21:56 # frisby
    конченная высосанная афторами из хуя бредовая статистика. У Беккера 15 пропущенных мячей за 25 матчей. Это лучший показатель пропущенных на данный момент в АПЛ. ЛЮБОГО вратаря в АПЛ можно сделать как лучшим так и худшим подобрав определённый период..10 минут..тайм..2 игры ..10 игр..хавайте хомяки тупоголовые

    (ответить)

  12. awesome-arsenal 05.02.2019 21:54 # awesome-arsenal
    Лена лучше Алиски

    (ответить)

  13. brown-ale 05.02.2019 21:26 # brown-ale
    Скоро скаузеры будут умолять Клоппа вернуть Кариуса.

    (ответить)

  14. rimas-irsan 05.02.2019 21:24 # rimas-irsan
    Показывает свой настоящий уровень, попиарили его немного, пофеерил он примерно столько же и стух, но Ливерпулю не привыкать играть с говно вратарями, благо, что защита теперь у них топовая

    (ответить)

  15. firmino9 05.02.2019 21:21 # firmino9
    Ай да Миха, ай да сукин сын). Понимает что на Ливерпуле сейчас можно больше заработать. Собирает школьников)
    У Колбасы дела в целом плохи. Дело не в Алиссоне, а в нарушении баланса в составе

    (ответить)

  16. liverfun 05.02.2019 21:17 # liverfun
    всем бы такой спад.
    но вброс норм, а еще лучше после каждого тура находить худшего кипера

    (ответить)

  17. alexminck 05.02.2019 21:13 # alexminck
    норм вброс от хуйхуила
    лучший голкипер АПЛ Де хея пропустил 35 голов
    "худший за 4 матча" января Алиссон - 15.

    ебаный гейгунер уже из пальцев сосет новости

    (ответить)

  18. oldsky 05.02.2019 21:09 # oldsky
    Миха, харэ уже пожарить пуканы колбасных. Даже мне уже жалко этих довнов)))

    (ответить)

  19. alisson-beker 05.02.2019 21:09 # alisson-beker
    Вот так поворот)

    (ответить)

  20. dannylucker 05.02.2019 21:03 # dannylucker
    я устал это повторять ребят
    YOU NEVER WALK ALONE, YOU WALK ONLY WITH STRAPON


    Источник: http://fapl.ru/posts/68616/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: