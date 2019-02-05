Алиссон — худший голкипер Премьер-Лиги в 2019 году

Первый номер "Ливерпуля" Алиссон внезапно превратился в худшего голкипера Премьер-Лиги в этом году, если судить по статистическим показателям.

Напомним, прошлым летом Алиссон переходил из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. Бразилец очень уверенно — порой даже самоуверенно — начал свою английскую карьеру, и благодаря его надежной игре на последнем рубеже "красные" смогли захватить лидерство в Премьер-Лиге.



Однако со сменой календарного года у Алиссона начался спад, как и у команды Юргена Клоппа в целом. В 2019 по воротам 26-летнего бразильца соперники нанесли 11 ударов, и семь из них стали голами.



Таким образом, Алиссон может похвастать только 36.4% отраженных ударов после Нового года, и, как сообщает Squawka, это является худшим показателем среди всех 20 голкиперов, сыгравших три или более матча в Премьер-Лиге в 2019.