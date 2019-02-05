Гвардиола: "Челси" и "Юнайтед" тоже в гонке"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще могут вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, не говоря о "Тоттенхэме".

Сыграв вничью с "Лестером" и "Вест Хэмом", теперь "Ливерпуль" имеет всего три очка преимущества над идущим следом "Сити". Относительно близок и "Тоттенхэм" — в пяти баллах позади лидера.



Однако Гвардиола не списывает со счетов даже "Челси" и "Юнайтед", которые в данный момент ведут заочную борьбу за четвертую позицию и отстают от вершины на 12 и 14 очков, соответственно.



"Я никогда не говорил, что "Тоттенхэм" не в гонке. Как не говорил про "Челси". Я никогда не исключал кого-либо из пяти-шести первых команд. "Юнайтед" демонстрирует такую серию, что побеждает каждую неделю, поэтому они будут сражаться за победу в Премьер-Лиге".



"Если "Челси" удастся выигрывать матчи подряд, они тоже будут претендентами на победу в Премьер-Лиге. Никто не выбыл из гонки. Дистанция между командами не слишком большая".



"Предстоит разыграть еще 39 очков, и когда ты в девяти или 10 очках позади, это не слишком много. Посмотрите, что прямо сейчас происходит в Премьер-Лиге — каждый готов отбирать у тебя очки".



"Три-четыре дня назад на нас все ставили крест. Чемпионом называли "Ливерпуль", а теперь мы фавориты. Возможно, через три дня мы будем лидировать или будем уступать семь очков".



"Мы стараемся сохранять спокойствие в этой ситуации. Будет еще много сюрпризов, и для каждой команды сложно выигрывать все свои матчи, потому что и претенденты, и те, кто не претендует на титул, обладают классными игроками и способностью создавать проблемы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.