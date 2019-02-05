Гвардиола: "Челси" и "Юнайтед" тоже в гонке"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще могут вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, не говоря о "Тоттенхэме".

Сыграв вничью с "Лестером" и "Вест Хэмом", теперь "Ливерпуль" имеет всего три очка преимущества над идущим следом "Сити". Относительно близок и "Тоттенхэм" — в пяти баллах позади лидера.

Однако Гвардиола не списывает со счетов даже "Челси" и "Юнайтед", которые в данный момент ведут заочную борьбу за четвертую позицию и отстают от вершины на 12 и 14 очков, соответственно.

"Я никогда не говорил, что "Тоттенхэм" не в гонке. Как не говорил про "Челси". Я никогда не исключал кого-либо из пяти-шести первых команд. "Юнайтед" демонстрирует такую серию, что побеждает каждую неделю, поэтому они будут сражаться за победу в Премьер-Лиге".

"Если "Челси" удастся выигрывать матчи подряд, они тоже будут претендентами на победу в Премьер-Лиге. Никто не выбыл из гонки. Дистанция между командами не слишком большая".

"Предстоит разыграть еще 39 очков, и когда ты в девяти или 10 очках позади, это не слишком много. Посмотрите, что прямо сейчас происходит в Премьер-Лиге — каждый готов отбирать у тебя очки".

"Три-четыре дня назад на нас все ставили крест. Чемпионом называли "Ливерпуль", а теперь мы фавориты. Возможно, через три дня мы будем лидировать или будем уступать семь очков".

"Мы стараемся сохранять спокойствие в этой ситуации. Будет еще много сюрпризов, и для каждой команды сложно выигрывать все свои матчи, потому что и претенденты, и те, кто не претендует на титул, обладают классными игроками и способностью создавать проблемы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 20:00

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  1. dannylucker 05.02.2019 20:57 # dannylucker
    YOU NEVER WALK ALONE, YOU WALK ONLY WITH STRAPON

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  2. sausage 05.02.2019 20:33 # sausage
    А как же Арсенал(

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  3. fc-oil 05.02.2019 20:23 # fc-oil
    Нужно экспертное мнение Ловрена и его брата албанца.

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  4. frisby 05.02.2019 20:18 # frisby
    Молодец. Дал пустую надежду гавноедам и рентбоям. Хавайте лохи

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  5. gidro-met 05.02.2019 20:11 # gidro-met
    Челси - да

    тотетнхем - теневой говноед, так что здесь не упоминается

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  6. ccchelsea 05.02.2019 20:10 # ccchelsea
    Смешно конечно.

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