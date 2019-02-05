Азар скажет "Челси", что хочет уйти в "Реал"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар собирается сказать своему клубу, что хочет уйти в "Реал" по окончании этого сезона.

В записанном еще два месяца назад, но опубликованном только сегодня интервью RMC Sport 28-летний игрок сборной Бельгии сообщил, что уже принял решение относительно своего будущего.



Как известно, последние месяцы перед Азаром стоял выбор: или заключить новый контракт с "синими", или беспрепятственно уйти со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом благодаря тому, что от его действующего соглашения к тому моменту останется 12 месяцев.



По информации The Telegraph, Азар выбрал второй вариант. Утверждается, что переговоры Эдена с "Челси" о новой сделке находятся в тупике, и игрок уже собирается сообщить своему клубу о желании уехать в Мадрид.



Более того, Азар уже заручился гарантиями со стороны "Реала", который пообещал летом сделать "синим" предложение о покупке. Друзья Эдена также уверены, что футболист связывает свое будущее с Королевским клубом.



Несмотря на истекающий контракт Азара, "Челси" все равно постарается выручить за свою главную звезду около 100 миллионов фунтов. В данный момент ситуация обстоит так, что вопрос об уходе Эдена не стоит — вопрос в том, за какую сумму он уйдет.