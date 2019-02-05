Азар скажет "Челси", что хочет уйти в "Реал"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар собирается сказать своему клубу, что хочет уйти в "Реал" по окончании этого сезона.
В записанном еще два месяца назад, но опубликованном только сегодня интервью RMC Sport 28-летний игрок сборной Бельгии сообщил, что уже принял решение относительно своего будущего.
Как известно, последние месяцы перед Азаром стоял выбор: или заключить новый контракт с "синими", или беспрепятственно уйти со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом благодаря тому, что от его действующего соглашения к тому моменту останется 12 месяцев.
По информации The Telegraph, Азар выбрал второй вариант. Утверждается, что переговоры Эдена с "Челси" о новой сделке находятся в тупике, и игрок уже собирается сообщить своему клубу о желании уехать в Мадрид.
Более того, Азар уже заручился гарантиями со стороны "Реала", который пообещал летом сделать "синим" предложение о покупке. Друзья Эдена также уверены, что футболист связывает свое будущее с Королевским клубом.
Несмотря на истекающий контракт Азара, "Челси" все равно постарается выручить за свою главную звезду около 100 миллионов фунтов. В данный момент ситуация обстоит так, что вопрос об уходе Эдена не стоит — вопрос в том, за какую сумму он уйдет.
05.02.2019 19:30
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Последние комментарии:
YOU NEVER WALK ALONE, YOU WALK ONLY WITH STRAPON
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чо там поцны, сколько срапти тут отписалось, пока меня не было?
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Гризмана надо купить вместо Азара)
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Если пенсы выручат за него 100, то это будет слишком збс для них.
С истекающим через год контрактом и с учетом что ему 28 и он сходит с пика, то его адекватная цена где-то 60-70.
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Перезагружать состав Челси просто необходимо, и Азар один из главных, как бы болезненно это не сказалось на них. Но сам Азар с этими своими заявлениями, намёками, нытьём, перейду-не перейду просто уже пробил дно. А руководство всё терпит, как терпело с Куртуа. И пох, что Азар принёс клубу победы и трофеи, такое отношение - это явное неуважение к болельщикам прежде всего.
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По этому и в МЮ не купили этого наемника
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Пулишич не замена Жопару говорили они))
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Почему блят Реал, Барса, Юве, Бавария покупают лучших игроков середняков своих чемпионатов, а английские команды (кроме Мансити) не брезгают этим?
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Челсианцы, скажите, вы бы хотели его оставить у себя или же хотели бы купить молодого, потенциально такого же Азара, как минимум, игрока вместо него?
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эпоха челси заканчивается, не начавшись...
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Понятия -истекающий контракт немотивированного игрока- и -сто миллионов фунтов- как то совсем не клеятся...)))
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Зима близко у того, кто хуй во рту греет.
La verdad
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п1зда челси
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Пришел в 21, Как вчера помню этот день, вроде 6 -7 июня 2012, 32 ляма,после 2 чемпионских титулов и два подряд индивидуальных приза как лучшему игроку Лиги 1, как как время летить, всегда восхищался его игрой, он однозначно лучший талант что реализовал себя в Челси, помню как САФ отказался от него из за высокой зарплаты, 130 кк, он и Мата дольше должны были играть вместе, мне всегда казалось что у Маты больше мастерства и техники чем у Эдена, испанец лучше всех диагонали раздавал,в его лучшем с его угловых Челси забил 10 мячей, после переезда в МЮ - деградировал в середняка, а Азар с перспективного бегунка игрока превратился в настоящего топа со всеми навыками ведения игры . 7 лет, 28 лет, свои лучшие сезоны он оставил у нас, 2 АПЛ,ЛЕ,КАК,КАЛ, кроме ЛЧ выиграл всё, в Челси ему нечего предложить, 100 млн хорошая компенсация, пора в Реал, это имидж, хорошая реклама и деньги на старость...
На замену пусть подпишут Фекира, ну и с Азаром впридачу Виллиан, Педро, первого за 40, второй за 10-15 сойдёт, если Одои не подпишет контракт то за 40 в Бауерн, почти 200 Лямов можно купить двух отличных вингеров и укрепить некоторые позиции,из числа Фекир, Сусо, Торган Азар, Заа, Коутинью, Иско.
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Портовая помойка без ротации Клопа не возьмет чемпик и опять портовым обрыганам все лето пить ссанину и мечтать о чемпике.
La verdad
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Здорова каррагеры и им подобные
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кста, жалко что Серхио в чемпионат второго сорта не пойдет, пенсы же завели привычку стариков подписывать.
Величайший защитник в истории, король Мадрида, эль-капитано, человек остановивший Салаха, переходит в Челси, вот бы зарево было:)
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-"Челси" все равно постарается выручить за свою главную звезду около 100 миллионов фунтов.-
Каким образом? Перес такие деньги не будет платить за 28 летнего игрока.
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Андрей Аршавин: «В «Арсенале» игрока меняли после первого тайма, говорили, что у него травма – и он не ехал в сборную»
Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин признался, что экс-главный тренер лондонцев Арсен Венгер не любил отпускать футболистов в национальные команды.
«У нас был с ним разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма — и не поедешь в сборную.
В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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Бывший футболист и аналитик Стэн Коллимор советует «Челси» избавиться от своих звезд, которые потеряли мотивацию выступать за «Челси».
«Эден Азар - замечательный талант, но он может быть частью проблем «Челси», мне кажется, что «Челси» пора расстаться с ним.
Я ничего не имею против Азара, которого я считаю одним из лучших игроков в мире, но его клубу пришло время заработать.
Потеря такого игрока, как Азар, станет большой потерей. Но 150 миллионов фунтов - это отличный бизнес за 28-летнего игрока.
Он невероятный талант, но у меня такое чувство, что он является частью проблем в клубе.
Жозе Моуринью неравнодушно к нему относился, Антонио Конте не особо увлекался Азаром, и теперь он является частью команды, с которой Маурицио Сарри приходится справляться.
«Челси» показал плоды своей проделанной работы в победном матче над «Тоттенхэмом», а следом показал свой минимум против «Борнмута».
Я посмотрел весь этот матч, и меня просто поразило отсутствие желания, стремления и преданности своему делу.
И я должен сказать, несмотря на то, что Азар - это выдающееся имя, я допускаю, что «Челси» должен расстаться с так называемыми «звездами».
Давид Луис - это как раз такой случай.
Когда он хорош, то он очень хорош. Но иногда он выглядит так, как будто он предпочел бы находиться в данный момент где-нибудь еще, но не на футбольном поле, именно это произошло на стадионе «Виталити», но Луис должен нести ответственность.
Вы не сможете построить вокруг Луиса успешную команду. Вы не можете доверять ему так же, как Юрген Клопп доверяет Виргилу Ван Дейку.
Виллиан — еще один игрок, который выглядит так, словно он может извлечь выгоду от своего ухода.
У них есть несколько больших игроков, которые считают, что они находятся на том же уровне, что и легенды «Челси», вроде Дидье Дрогба, Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда. Но у меня есть новости для этих игроков — им слишком далеко до них.
«Челси» продемонстрировал необходимость удержать игроков, которые обладают менталитетом, чтобы вновь вернуть клуб на вершину, привлекая молодежь академии. Таков был план, сейчас самое время, чтобы ускорить его.
Болельщики «Челси» готовы подождать несколько сезонов, чтобы дождаться результатов, если 5-6 звезд будут заменены такими игроками, как Каллум Хадсон-Одои.
Если бы «Челси» продвигал таких игроков, как Рубен Лофтус-Чик, и удержал несколько высококлассных профессионалов, вроде Н'Голо Канте и Сезара Аспиликуэты, и избавился от мертвого дерева, то команда могла бы по-новому заиграть.
Я говорю о продаже таких игроков, как Дэнни Дринкуотер, Педро, Виллиан, Луис и Азар, а также Оливье Жиру, который не устраивает Сарри.
Это позволило бы клубу заработать много денег, чтобы подписать четырех высококачественных игроков и сделать клуб вновь конкурентоспособным.
Они уже подписали Кристиана Пулишича, но я не удивлюсь, если они работают над очередными трансферами.
Избавиться от 4-5 игроков — это единственный вариант для «Челси» сейчас. Им нужно сделать это быстро.
Несколько недель назад я задавался вопросом, сталкивались ли другие менеджеры с этой проблемой. Теперь я пришел к выводу, что вина кроется именно в раздевалке.
Это словно вырезать опухоль. Нужно сделать это быстро и эффективно.
Мне больно это говорить, но если «Челси» хочет двигаться дальше и начать все с нуля, то Эден Азар и несколько других игроков с большим именем должны покинуть клуб».
Что это за топарик? Почему на скае работают всякие долбаёбы по типу Невилла, а не такие люди как? Блять, всё по полочкам разложил, просто красавец.
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