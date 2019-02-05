FA потребовала объяснений от Клоппа

FA потребовала письменных объяснений от главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа относительно его комментариев по судейству Кевина Френда в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне вечером.

После ничьей 1:1 на Лондонском стадионе Клопп выдвинул теорию, что весь второй тайм Френд слегка подсуживал домашней команде, чувствуя себя виноватым за гол Садио Мане, забитый с передачи находившего в офсайде Джеймса Милнера.



"Я слышал, наш гол был забит из офсайда, и я практически уверен, что рефери узнал об этом в перерыве. В ситуациях 50 на 50 он всегда давал штрафной в пользу другой команды, что лишь усложняло нам жизнь", — сообщил тогда Клопп BBC.



По информации Sky Sports, теперь Юргену придется в письменной форме объяснить свои слова. Ассоциация подозревает, что Клопп публично усомнился в непредвзятости рефери, что запрещено правилами.