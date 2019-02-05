FA потребовала объяснений от Клоппа

Юрген Клопп FA потребовала письменных объяснений от главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа относительно его комментариев по судейству Кевина Френда в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне вечером.

После ничьей 1:1 на Лондонском стадионе Клопп выдвинул теорию, что весь второй тайм Френд слегка подсуживал домашней команде, чувствуя себя виноватым за гол Садио Мане, забитый с передачи находившего в офсайде Джеймса Милнера.

"Я слышал, наш гол был забит из офсайда, и я практически уверен, что рефери узнал об этом в перерыве. В ситуациях 50 на 50 он всегда давал штрафной в пользу другой команды, что лишь усложняло нам жизнь", — сообщил тогда Клопп BBC.

По информации Sky Sports, теперь Юргену придется в письменной форме объяснить свои слова. Ассоциация подозревает, что Клопп публично усомнился в непредвзятости рефери, что запрещено правилами.


Метки FA, Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 19:00

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  1. fanat-united 05.02.2019 19:06 # fanat-united
    Забанить этого червя, а с ливерки снять 5 очков

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  2. jesus33 05.02.2019 19:04 # jesus33
    На бутылку посадят дурачка.А он и не против.

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  3. rap-woiska 05.02.2019 19:02 # rap-woiska
    Допизделся очкарик

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  4. redevilsfun 05.02.2019 19:02 # redevilsfun
    Обоснуй свои слова, хлопчик

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