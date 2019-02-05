"Ливерпуль" дозаявил Окслейд-Чемберлена на Лигу Чемпионов

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" добавил полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в свою заявку на плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отсутствует с полуфинального матча против "Ромы" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, когда он получил тяжелую травму колена.

О характере повреждения было объявлено только летом, чтобы не отвлекать партнеров Алекса от подготовки к финалу, и главный тренер "красных" Юрген Клопп тогда честно признался, что возвращение полузащитника в строй до конца этого сезона маловероятно.

Однако экс-игрок "Арсенала" не согласился с прогнозами докторов и принялся усиленно работать над возвращением в строй. Еще в прошлом месяце Окслейд-Чемберлен приступил к пробежкам на тренировочном поле.

Недавно Клопп и вовсе дал понять, что 25-летний полузащитник может вернуться к тренировкам в общей группе по ходу февраля.

Сегодня "Ливерпуль" еще раз намекнул на скорое возвращение Окслейд-Чемберлена в строй, добавив Алекса в свою заявку на стадию плей-офф Лиги Чемпионов.

Добавим, что Окслейд-Чемберлен теоретически может поехать с "красными" в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала против "Баварии" 13 марта.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.02.2019 17:13 # alexomck
    ну медальки там по распределению вродь, так что выйдет в концовке финала и клуб его порадует погремушкой.

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  2. kojan 05.02.2019 17:04 # kojan
    ещё один готов взять у Баварии...

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