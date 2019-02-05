Моуриньо приговорен к году тюрьмы, но за решетку не отправится

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо был приговорен испанскими властями к одному году тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов.

В 2011 и 2012 годах, возглавляя в то время "Реал", Моуриньо скрыл доходы на сумму в 3.3 миллиона евро в качестве выплат за использование своего образа.

После многих месяцев разбирательств адвокаты Жозе достигли компромисса с испанскими прокурорами, благодаря чему португальскому тренеру удастся избежать реального тюремного заключения.

Как сообщает The Independent, Моуриньо признал свою вину и теперь заплатит штраф более чем половину от сокрытого — 2 млн. евро (1.75 млн. фунтов).

Таким образом, этот обвинительный судебный приговор продлил черную полосу Моуриньо, который в декабре был уволен из "Юнайтед", а накануне упал на льду в Балашихе.


Метки Моуриньо, происшествия, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 15:00

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  1. mancunia-planet 05.02.2019 15:46 # mancunia-planet
    В тюряге ему телик дадут, пусть продолжит матчи МЮ смотреть оттуда, казлина бл

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  2. tvinkovod 05.02.2019 15:34 # tvinkovod
    заплатит с компенсации, шо ему МЮ выплатил, вот пидр, ясно почему он всё делал для своего увольнения

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  3. selfish 05.02.2019 15:21 # selfish
    Ну что за топарь, просто лучший!

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  4. alexomck 05.02.2019 15:10 # alexomck
    у них там в барсореалах общая практика налоги не платить, вот про лёд отдельную новость лучше было.

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