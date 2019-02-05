Каррагер назвал "большую ошибку" Клоппа
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "большую ошибку", которую главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп совершил в зимнее трансферное окно.
В прошлом месяце Клопп принял решение отпустить Натаниэля Клайна в аренду в "Борнмут". Юрген удовлетворил просьбу игрока, который засиделся на лавке.
Каррагер опасается, что теперь это решение Клоппа может стоить "красным" титула Премьер-Лиги. Потеряв с травмами Джо Гомеса и Трента Александер-Арнольда, Юрген вынужден затыкать правый фланг обороны номинальным полузащитником Джеймсом Милнером, которому уже 33 года и который вдобавок не совсем здоров.
"По поводу ситуации с правым защитником — Клопп совершил большую ошибку, отпустив Натаниэля Клайна".
"Я не понимаю, почему он позволил ему уйти. В этом не было необходимости. Милнер сыграл правого защитника дважды, и оба раза смотрелся не в своей тарелке".
"Против "Вест Хэма" они сыграли действительно слабо. Я бы не сказал, что они поддались давлению, но просто было так много игроков, которые сыграли плохо", — сообщил Каррагер в эфире.
05.02.2019 14:00
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Последние комментарии:
В чем проблема? Фабиньо профильный цз
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Да там 100% был договор, что борнмут забашляет 20млн за соланке при условии аренды клайна.
Но с другой стороны если клайн сам просился в аренду за практикой, а трент был здоров, как и почти все полузащитники и матип с ловреном, то топа можно понять. Теперь урок на будущее, что много игроков не бывает
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Ниче клопп топ, что нибудь придумает и возьмет чемп в следующем сезоне!
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Чё то сутулый колбасойдный довн начал слишком много пиндеть...
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просто клоп-не топ вот и все. клоп-топп только во влажных мечтах шершавых портовых недоносков
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здесь её сразу назвали, Карра только по факту осознал.
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