Каррагер назвал "большую ошибку" Клоппа

Натаниэль Клайн Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "большую ошибку", которую главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп совершил в зимнее трансферное окно.

В прошлом месяце Клопп принял решение отпустить Натаниэля Клайна в аренду в "Борнмут". Юрген удовлетворил просьбу игрока, который засиделся на лавке.

Каррагер опасается, что теперь это решение Клоппа может стоить "красным" титула Премьер-Лиги. Потеряв с травмами Джо Гомеса и Трента Александер-Арнольда, Юрген вынужден затыкать правый фланг обороны номинальным полузащитником Джеймсом Милнером, которому уже 33 года и который вдобавок не совсем здоров.

"По поводу ситуации с правым защитником — Клопп совершил большую ошибку, отпустив Натаниэля Клайна".

"Я не понимаю, почему он позволил ему уйти. В этом не было необходимости. Милнер сыграл правого защитника дважды, и оба раза смотрелся не в своей тарелке".

"Против "Вест Хэма" они сыграли действительно слабо. Я бы не сказал, что они поддались давлению, но просто было так много игроков, которые сыграли плохо", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Клайн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2979

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 05.02.2019 15:14 # quavo
    В чем проблема? Фабиньо профильный цз

    (ответить)

  2. liverfun 05.02.2019 14:38 # liverfun
    Да там 100% был договор, что борнмут забашляет 20млн за соланке при условии аренды клайна.
    Но с другой стороны если клайн сам просился в аренду за практикой, а трент был здоров, как и почти все полузащитники и матип с ловреном, то топа можно понять. Теперь урок на будущее, что много игроков не бывает

    (ответить)

  3. gunars 05.02.2019 14:23 # gunars
    Ниче клопп топ, что нибудь придумает и возьмет чемп в следующем сезоне!

    (ответить)

  4. oldsky 05.02.2019 14:12 # oldsky
    Чё то сутулый колбасойдный довн начал слишком много пиндеть...

    (ответить)

  5. j-silver 05.02.2019 14:08 # j-silver
    просто клоп-не топ вот и все. клоп-топп только во влажных мечтах шершавых портовых недоносков

    (ответить)

  6. alexomck 05.02.2019 14:04 # alexomck
    здесь её сразу назвали, Карра только по факту осознал.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: