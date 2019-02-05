Каррагер назвал "большую ошибку" Клоппа

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "большую ошибку", которую главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп совершил в зимнее трансферное окно.

В прошлом месяце Клопп принял решение отпустить Натаниэля Клайна в аренду в "Борнмут". Юрген удовлетворил просьбу игрока, который засиделся на лавке.



Каррагер опасается, что теперь это решение Клоппа может стоить "красным" титула Премьер-Лиги. Потеряв с травмами Джо Гомеса и Трента Александер-Арнольда, Юрген вынужден затыкать правый фланг обороны номинальным полузащитником Джеймсом Милнером, которому уже 33 года и который вдобавок не совсем здоров.



"По поводу ситуации с правым защитником — Клопп совершил большую ошибку, отпустив Натаниэля Клайна".



"Я не понимаю, почему он позволил ему уйти. В этом не было необходимости. Милнер сыграл правого защитника дважды, и оба раза смотрелся не в своей тарелке".



"Против "Вест Хэма" они сыграли действительно слабо. Я бы не сказал, что они поддались давлению, но просто было так много игроков, которые сыграли плохо", — сообщил Каррагер в эфире.