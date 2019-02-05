Клопп предупреждает "Ливерпуль", что дальше будет еще сложнее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что впереди "красных" ждут еще более серьезные испытания, чем в двух последних матчах.

Сыграв вничью с "Лестером" и "Вест Хэмом", "Ливерпуль" остался лидером Премьер-Лиги, но теперь опережает идущий следом "Манчестер Сити" только на три очка.



Клопп не вычеркивает из гонки и "Тоттенхэм", находящийся в пяти очках позади, и призывает свою команду готовиться к новым вызовам в остатке сезона.



"Если ты хочешь быть на вершине к окончанию сезона, ты должен справляться с гораздо более тяжелыми ситуациями, чем сегодня. На протяжении пяти, шести, семи последних недель мы говорили о гонке двух команд, но теперь "Тоттенхэм" очень близок. Для меня они на 100 процентов в гонке".



"Я вижу ваши лица, и вы сочувствуете нам, но все нормально. Очко на поле "Вест Хэма" — нормальный результат. Для нас это не стало сюрпризом. Если ты хочешь претендовать на большие цели, ты должен быть готов к этим тяжелым битвам".



"Сезон длинный. Мы же пока проиграли лишь один матч за весь сезон. Дела команды идут хорошо — просто это тяжелый момент. Милли (Джеймс Милнер) приболел и, возможно, болен до сих пор. Вирг (Виргил Ван Дейк) пропустил три-четыре дня и потерял четыре килограмма. Могли ли мы сыграть лучше? 100 процентов. Но это сложные матчи".



"Я не жалуюсь по этому поводу. Это просто факт. Это не оправдание. Мы могли сыграть лучше сегодня вечером. Милли вернулся в строй, но он не тренировался вчера. Подготовка к этому матчу была далека от идеальной, но мы все равно набрали очко", — цитирует Клоппа The Guardian.