Эшли Коул назвал лучшего тренера "Челси"

Экс-защитник "Челси" Эшли Коул признался, что его любимым тренером на "Стэмфорд Бридж" был вовсе не Жозе Моуриньо.

Коул, который с недавних пор выступает у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби", защищал цвета "Челси" в период с 2006 по 2014 год, выиграв за это время титул Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



На "Стэмфорд Бридж" Эшли довелось поработать с различными тренерами, включая дважды Моуриньо, но наибольшее впечатление на него произвели Карло Анчелотти и особенно Луис Фелипе Сколари.



"Я наслаждался работой со Сколари и Анчелотти. Они двое, наверное, являются моими любимыми. Сколари пришел в клуб, когда я, наверное, играл не так хорошо, как в начале своей карьеры в "Челси", и болельщики согласятся, что я не был тем Эшли Коулом, которого они знали по "Арсеналу".



"Сколари пришел и вдохнул в нас новую жизнь, мы стали играть просто как сборная Бразилии. Он отправлял меня бороздить бровку и идти обыгрывать Джейми Каррагера и им подобных. На другом краю то же самое делал Жозе Босингва".



"У нас не было правил в плане того, куда мы можем ходить. Мы играли, где нам хотелось. Левый и правый защитник могли подключаться в атаку одновременно, что порой неслыханно, однако временам мы играли в отличный футбол".



"К декабрю мы выдохлись, и после этого его уволили. То был лучший футбол, в который я играл в футболке "Челси", но уже спустя шесть месяцев Сколари уволили", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.