Компани расслаблен относительно ситуации с контрактом

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что расслаблен относительно ситуации с новым контрактом.

Совсем недавно Хосеп Гвардиола признался, что не уверен в будущем Компани. Главный тренер "горожан" намекнул, что Венсан может покинуть клуб свободным агентом в конце сезона, если не решит свои проблемы со здоровьем.



Однако 32-летний защитник, сыгравший лишь 14 матчей за "Сити" в этом сезоне, не боится остаться без клуба. В данный момент Компани сосредоточен на борьбе за четыре трофея.



"Мне повезло, я в привилегированной позиции, у меня такие хорошие отношения с клубом. В этом плане мы как партнеры".



"Никто не принимает поспешных решений. У нас впереди матчи, матчи и матчи — мы по-прежнему сражаемся за четыре трофея, а у меня все еще есть действующий контракт".



"Это самое важное. Нам не нужно слишком забегать вперед. Каждый расслаблен", — цитирует Компани Sky Sports.