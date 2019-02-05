Компани расслаблен относительно ситуации с контрактом
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что расслаблен относительно ситуации с новым контрактом.
Совсем недавно Хосеп Гвардиола признался, что не уверен в будущем Компани. Главный тренер "горожан" намекнул, что Венсан может покинуть клуб свободным агентом в конце сезона, если не решит свои проблемы со здоровьем.
Однако 32-летний защитник, сыгравший лишь 14 матчей за "Сити" в этом сезоне, не боится остаться без клуба. В данный момент Компани сосредоточен на борьбе за четыре трофея.
"Мне повезло, я в привилегированной позиции, у меня такие хорошие отношения с клубом. В этом плане мы как партнеры".
"Никто не принимает поспешных решений. У нас впереди матчи, матчи и матчи — мы по-прежнему сражаемся за четыре трофея, а у меня все еще есть действующий контракт".
"Это самое важное. Нам не нужно слишком забегать вперед. Каждый расслаблен", — цитирует Компани Sky Sports.
05.02.2019 10:05
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Легенда, жаль травмы совсем замучали, но в целом довольно не плохой сезон проводит этот топарик. Нужно продлевать на год с опцией продления еще на 12 месяцев, а там видно будет
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В Китай за пенсией
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