Компани расслаблен относительно ситуации с контрактом

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что расслаблен относительно ситуации с новым контрактом.

Совсем недавно Хосеп Гвардиола признался, что не уверен в будущем Компани. Главный тренер "горожан" намекнул, что Венсан может покинуть клуб свободным агентом в конце сезона, если не решит свои проблемы со здоровьем.

Однако 32-летний защитник, сыгравший лишь 14 матчей за "Сити" в этом сезоне, не боится остаться без клуба. В данный момент Компани сосредоточен на борьбе за четыре трофея.

"Мне повезло, я в привилегированной позиции, у меня такие хорошие отношения с клубом. В этом плане мы как партнеры".

"Никто не принимает поспешных решений. У нас впереди матчи, матчи и матчи — мы по-прежнему сражаемся за четыре трофея, а у меня все еще есть действующий контракт".

"Это самое важное. Нам не нужно слишком забегать вперед. Каждый расслаблен", — цитирует Компани Sky Sports.


Метки Компани, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 10:05

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  1. arhangel777 05.02.2019 11:02 # arhangel777
    Легенда, жаль травмы совсем замучали, но в целом довольно не плохой сезон проводит этот топарик. Нужно продлевать на год с опцией продления еще на 12 месяцев, а там видно будет

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  2. chebrec 05.02.2019 10:31 # chebrec
    В Китай за пенсией

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