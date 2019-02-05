Эшли Коул считает, что Сарри нужно дать время

Бывший защитник "Челси" Эшли Коул считает, что главному тренеру "синих" Маурицио Сарри нужно дать время на реализацию своих идей.

В последние недели к философии Сарри, так называемому "Сарриболу", появились определенные вопросы, однако Маурицио упорно стоит на своем и говорит, что будет играть только так, как умеет.



Коул поддерживает итальянского специалиста, с работой которого он смог познакомиться еще в период выступлений в Серии А. Эшли считает, что игроки "Челси" должны проникнуться философией Сарри.



"Я не думаю, что он уже оказался под давлением. Он взялся за команду и пытается внедрить свою философию. Думаю, это зависит и от игроков — от того, как они реагируют и как понимают его желание играть".



"Я наблюдал за "Сарриболом" в "Наполи", когда выступал в Италии, и тот футбол, с выходом из обороны и подключением голкипера, был удивителен. Теперь все игроки просто должны проникнуться этим".



"Думаю, это связано с верой. Игроки "Наполи" знали, как он хочет играть. Они верили в его футбол и прониклись его философией. Рано или поздно игроки "Челси" должны принять этот футбол, но Сарри определенно является отличным тренером".



"Что касается игроков, то все снова станет радужно, если они выиграют несколько матчей. Если судить по последним результатам, просто места в топ-4 будет недостаточно".



"Сарри нужно дать немного времени. Думаю, он способен играть в этот захватывающий итальянский футбол в Англии с "Челси", но игроки должны чуть лучше проникнуться его идеями", — сообщил Коул в эфире Sky Sports.