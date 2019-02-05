"Юнайтед" договаривается о новом контракте с Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" уже вовсю ведет переговоры с нападающим Маркусом Рэшфодом о новом контракте.

21-летний Рэшфорд утвердился в качестве основного нападающего "красных дьяволов" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик, забив шесть голов в своих 10 последних матчах.



Лишь в прошлый четверг "Юнайтед" заключил новую сделку с Антони Мартиалем, подняв зарплату француза до примерно 200 тысяч фунтов в неделю. Теперь "дьяволы" надеются, что его примеру последует Маркус.



Отметим, что действующее соглашение игрока сборной Англии истекает уже в конце следующего сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Как утверждает The Telegraph, по новому контракту Рэшфорд может рассчитывать на более чем двукратное увеличение своей зарплаты — до 150 тыс. фунтов в неделю.



По информации издания, Рэшфорд видит свое долгосрочное будущее на "Олд Траффорд" и готов проигнорировать интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов Европы, включая "Реал".