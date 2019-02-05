"Юнайтед" договаривается о новом контракте с Рэшфордом

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" уже вовсю ведет переговоры с нападающим Маркусом Рэшфодом о новом контракте.

21-летний Рэшфорд утвердился в качестве основного нападающего "красных дьяволов" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик, забив шесть голов в своих 10 последних матчах.

Лишь в прошлый четверг "Юнайтед" заключил новую сделку с Антони Мартиалем, подняв зарплату француза до примерно 200 тысяч фунтов в неделю. Теперь "дьяволы" надеются, что его примеру последует Маркус.

Отметим, что действующее соглашение игрока сборной Англии истекает уже в конце следующего сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Как утверждает The Telegraph, по новому контракту Рэшфорд может рассчитывать на более чем двукратное увеличение своей зарплаты — до 150 тыс. фунтов в неделю.

По информации издания, Рэшфорд видит свое долгосрочное будущее на "Олд Траффорд" и готов проигнорировать интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов Европы, включая "Реал".


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 08:00

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  1. chebrec 05.02.2019 08:24 # chebrec
    Легенда будущая

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  2. arhangel777 05.02.2019 08:18 # arhangel777
    Топарь, заслужил, но 150 думаю маловато, хоть 200 бы дали как Мартиалю

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  3. chelsea88 05.02.2019 08:12 # chelsea88
    Ну и зря, стухнет после подписания как анусай.

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