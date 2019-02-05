"Юнайтед" договаривается о новом контракте с Рэшфордом
"Манчестер Юнайтед" уже вовсю ведет переговоры с нападающим Маркусом Рэшфодом о новом контракте.
21-летний Рэшфорд утвердился в качестве основного нападающего "красных дьяволов" после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик, забив шесть голов в своих 10 последних матчах.
Лишь в прошлый четверг "Юнайтед" заключил новую сделку с Антони Мартиалем, подняв зарплату француза до примерно 200 тысяч фунтов в неделю. Теперь "дьяволы" надеются, что его примеру последует Маркус.
Отметим, что действующее соглашение игрока сборной Англии истекает уже в конце следующего сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Как утверждает The Telegraph, по новому контракту Рэшфорд может рассчитывать на более чем двукратное увеличение своей зарплаты — до 150 тыс. фунтов в неделю.
По информации издания, Рэшфорд видит свое долгосрочное будущее на "Олд Траффорд" и готов проигнорировать интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов Европы, включая "Реал".
05.02.2019 08:00
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Легенда будущая
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Топарь, заслужил, но 150 думаю маловато, хоть 200 бы дали как Мартиалю
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Ну и зря, стухнет после подписания как анусай.
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