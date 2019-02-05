"Арсенал" выделит Эмери 40 миллионов фунтов на летние трансферы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери действительно получит деньги на усиление состава грядущим летом — но только 40 миллионов фунтов.

Напомним, в январе Эмери честно признал, что у его клуба нет средств на покупку игроков, и "канониры" могут позволить себе только арендные сделки.



В зимнее трансферное окно "Арсеналу" лишь удалось арендовать у "Барселоны" полузащитника Дениса Суареса, однако Эмери пообещал, что по окончании сезона ситуация изменится, и он сможет потратиться.



По информации Daily Mail, Эмери действительно получит трансферный бюджет, который будет ограничен 40 млн. фунтов. Причем половину этой суммы "канониры" сразу отдадут "Барселоне", если решат выкупить Суареса после аренды.



Столь серьезные финансовые ограничения объясняются затратными трансферами, который "Арсенал" осуществил в прошлом, и огромной зарплатной ведомостью клуба — один только Месут Озил получает на "Эмирейтс" 350 тыс. фунтов в неделю. Кроме того, сказывается на бюджете и непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов.