Семь вещей, что мы узнали в 25-м туре

В 25-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Сити" убедительно доказал свое превосходство над "Арсеналом", а "Ливерпуль" запнулся второй раз подряд. Самое время подвести главные итоги сыгранных матчей.





"Тоттенхэм" остается в чемпионской гонке



Команда Маурисио Почеттино в последних матчах не демонстрировала своей лучшей игры, была на краю от неудачи, но все равно не стала терять очки. "Шпоры" продолжают решать вопросы в концовке матчей, что сохраняет им место в чемпионской гонке — пусть и в роли "темной лошадки", оказывающей давление на "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в силу своих возможностей.



"Ньюкасл", в отличие от "Уотфорда", не забил первым, но судьбу матча снова определил поздний гол "Тоттенхэма". И снова ключевую роль в этом сыграл Сон Хен Мин. Без ошибки голкипера "сорок" Мартина Дубравки не обошлось, но южнокорейский форвард очень вовремя вернулся с Кубка Азии — не исключено, что без него команда Почеттино попрощалась бы с надеждами на титул именно после встреч с "Уотфордом" и "Ньюкаслом". За эффектным возвращением Сона последовали и другие хорошие новости. Не исключено, что Харри Кейн сумеет быстрее восстановиться после травмы и выйдет на поле уже в феврале.



"Челси" прорвало



После унижения в Борнмуте команда Маурицио Сарри нуждалась в такой встрече. Ей очень вовремя достался в соперники "Хаддерсфилд". Лондонцы сыграли с самой безнадежной командой чемпионата, которая разошлась по швам, стоило "Челси" забить первый гол в матче. В итоге, "синих" прорвало: после одного гола в четырех играх они забили сразу пять за раз.



Возвращение Эдена Азара на более удобную позицию позволило бельгийцу отличиться впервые с конца декабря. Гонсало Игуаин забил свои первые голы за "Челси" в принципе — и один из них получился очень даже зрелищным. Есть соблазн заговорить о первых признаках эффективного взаимодействия Азара и Игуаина, но пока лучше быть осторожнее. Измерять чью-то эффективность по "Хаддерсфилду" в Премьер-Лиге не стоит, потому и для всей команды субботняя встреча — это не заявление, а, скорее, способ поднять боевой дух.



Форварды "Кристал Пэлас" снова несут угрозу



Команда Роя Ходжсона одержала дома важную победу над "Фулхэмом", которому никак не удается добыть два подряд положительных результата. Разницу в этой встрече, на первый взгляд, сделали полузащитники. Это уже привычная ситуация для "Пэлас", потому что лондонцы весь сезон не могут положиться на своих номинальных центрфорвардов.



Тем не менее, в субботу был замечен прогресс в этом вопросе. Во-первых, вернувшийся после травмы Кристиан Бентеке провел очень приличный матч и едва не забил роскошным ударом через себя. Неплохо выглядел и Джордан Айю, а главную надежду подарил арендованный у "Челси" Мичи Батшуайи, который живо смотрелся после выхода на замену. Возможно, форвард, которого в "Пэлас" хотели приобрести перед его трансфером в "Челси", в итоге даст команде Ходжсона голы и поможет финишировать в первой десятке Премьер-Лиги.



"Эвертон" продолжает огорчать "Гудисон Парк"



Черный кот, проведший на поле две с половиной минуты, стал главной звездой матча "Эвертона" и "Вулверхэмптона". И это были наиболее позитивные эмоции для болельщиков "Эвертона" в субботу, потому что их команда безоговорочно уступила "Вулверхэмптону", теперь претендующему на "их" седьмое место.



"Ириски" подали момент индивидуального класса, когда мощный удар Андре Гомеша сравнял счет в матче, где заметное превосходство имел соперник. "Эвертон" выиграл только один из последних шести поединков на своем поле, что не назвать хорошей тенденцией. Болельщики снова покидают "Гудисон Парк" разочарованными, и желание Марку Силвы играть в более атакующий футбол, чем Сэма Эллардайс, их восхищает все меньше. Силва располагает еще более классным подбором исполнителей, чем его предшественник, но "Эвертон" продолжает терять слишком много очков из-за часто безответственной игры в обороне.



"Кардифф" побеждает в эмоциональный день



Субботняя игра с "Борнмутом" была целиком посвящена пропавшему Эмилиано Сале и пилоту самолета Дэвиду Айбботсону, и в такой день никто не мог жестко требовать результата от игроков "Кардиффа". Тем не менее, команда Нила Уорнока была на высоте. В очень сложную для валлийцев неделю "Кардифф" провел один из лучших матчей в сезоне, закономерно обыграв дома "Борнмут".



Тактически Нил Уорнок подготовил команду великолепно. "Кардифф" позволил "Борнмуту" много владеть мячом, но при этом хозяева выигрывали массу борьбы и пытались быстро обострять ситуацию у чужих ворот. Дубль Бобби Рида принес "Кардиффу" важные три очка, но в этот день важнее турнирной ситуации была возможность отдать дань уважения аргентинскому нападающему, который так и не вышел на поле в футболке "Кардиффа". Клуб постарался достойно, и то же касалось команды: Уорнок на игру подопечных и реакцию болельщиков реагировал со слезами.



"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Арсенал"



Наверное, среди "больших матчей" английского чемпионата нет игры более предсказуемой, чем домашняя встреча "Манчестер Сити" с "Арсеналом". Можно смело прогнозировать: манкунианцы, скорее всего, дадут "Арсеналу" забить один мяч, но при этом одержат комфортную победу.



Вопросов не было и в это воскресенье — несмотря на то, что команда Унаи Эмери отреагировала на быстрый гол Серхио Агуэро. Кун в итоге забил еще два, а "Сити" контролировал происходящее, одержав внешне дежурную победу. "Горожане" дали понять, что поражение от "Ньюкасла" было всего лишь осечкой, а "Арсенал" впервые за долгое время потерял место в первой пятерке. Несмотря на домашние успехи в играх с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", на выезде у "канониров" по-прежнему очень мало что получается в играх с лучшими командами Англии. Эмери справедливо замечает, что ему нужно несколько лет, но наверняка держит в уме любимую его "Севильей" Лигу Европы. Кажется, там у "Арсенала" больше шансов вернуться в Лигу Чемпионов.



"Ливерпуль" снова оступился



В понедельник "Манчестер Сити" заочно закрепил своей успех неудачей "Ливерпуля" в игре с "Вест Хэмом". Настроения кардинально изменились в течение нескольких дней. Поражение "горожан" на поле "Ньюкасла" открывало команде Юргена Клоппа возможность хорошо увеличить отрыв, но "Ливерпуль" под давлением не справился — вместо этого лидеры впервые в сезоне потеряли очки в двух матчах подряд.



"Вест Хэм" очень плохо проигрывал "Уимблдону" и "Вулверхэмптону" в предыдущие девять дней, но его подвиги в матче с "Ливерпулем" не удивили. Команда Мануэля Пеллегрини в этом сезоне приучила к дополнительной самоотдаче в играх с грандами, и в этот понедельник все прошло традиционно. Что удивило, так это слабое выступление гостей, которое нельзя было оправдать потерями в полузащите. Снова приходилось говорить о нервах: подопечные Клоппа не только проигрывали борьбу, но и допускали множество ошибок в простых ситуациях. Жаловаться на невезение им, учитывая подробности гола Садио Мане, тоже не стоит.



Меньше, чем неделю назад, в "Ливерпуле" настраивались на +7, но сейчас отрыв от "Сити" сократился только до трех очков. Учитывая, что чемпионы играют с "Эвертоном" вынесенный матч в эту среду, к выходным они снова могут быть лидерами по дополнительным показателям. Игра в запасе, как показали последние дни, тоже не может что-то гарантировать "Ливерпулю".



Иван Громиков специально для FAPL.ru