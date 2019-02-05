Пеллегрини: "Клопп привык побеждать с помощью голов из офсайда"

Мануэль Пеллегрини и Юрген Клопп Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини упрекнул своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, заявив, что тот не имеет морального права жаловаться на плохое судейство.

В понедельник вечером "красные" второй рад подряд запнулись на пути к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, оставив очки на Лондонском стадионе.

Ничья 1:1 была отмечена двумя фатальными ошибками судейской бригады, которая прозевала офсайды у Джеймса Милнера, выполнившего результативную передачу на Садио Мане в первом тайме, и у Дивока Ориги, который в компенсированное время упустил возможность вырвать победу для "Ливерпуля".

Тем не менее, Клопп остался недоволен судейством Кевина Френда, поспешив предъявить свои претензии после финального свистка. По мнению Пеллегрини, Юрген повел себя неподобающим образом — снова.

"Не имеет значения, что он там высказывал. Клопп привык побеждать с помощью голов из офсайда".

"Он победил меня с "Малагой" своей дортмундской "Боруссией" (в 2013 году) с помощью гола из семиметрового офсайда, поэтому он не может ни на что жаловаться", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Пеллегрини, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 02:25

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  1. tvinkovod 05.02.2019 02:39 # tvinkovod
    норм макнул клоппа

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  2. bes-ter 05.02.2019 02:38 # bes-ter
    Обидный матч тогда был, Малага заслуживала прохода дальше

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  3. danny949494 05.02.2019 02:36 # danny949494
    Все по делу сказал. Будем верить, что колбаса останется без трофеев.

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  4. kanonirwest 05.02.2019 02:35 # kanonirwest
    Да будет срач.

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