Пеллегрини: "Клопп привык побеждать с помощью голов из офсайда"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини упрекнул своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, заявив, что тот не имеет морального права жаловаться на плохое судейство.

В понедельник вечером "красные" второй рад подряд запнулись на пути к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, оставив очки на Лондонском стадионе.



Ничья 1:1 была отмечена двумя фатальными ошибками судейской бригады, которая прозевала офсайды у Джеймса Милнера, выполнившего результативную передачу на Садио Мане в первом тайме, и у Дивока Ориги, который в компенсированное время упустил возможность вырвать победу для "Ливерпуля".



Тем не менее, Клопп остался недоволен судейством Кевина Френда, поспешив предъявить свои претензии после финального свистка. По мнению Пеллегрини, Юрген повел себя неподобающим образом — снова.



"Не имеет значения, что он там высказывал. Клопп привык побеждать с помощью голов из офсайда".



"Он победил меня с "Малагой" своей дортмундской "Боруссией" (в 2013 году) с помощью гола из семиметрового офсайда, поэтому он не может ни на что жаловаться", — цитирует Пеллегрини Evening Standard.