"Ливерпуль" снова дрогнул и остался с тремя очками преимущества над "Сити"

"Ливерпуль" во втором матче Премьер-Лиги подряд потерял очки, на сей раз оступившись в противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.

Нападающий "молотобойцев" Марко Арнаутович не успел полностью восстановиться после ушиба стопы и уступил свое место на острие Хавьеру Эрнандесу. На фланги обороны на сей раз вышли Аарон Крессуэлл и Райана Фредерикс, а не Пабло Сабалета и Артур Масуаку.



Относительно ничьей 1:1 с "Лестером" в старте "красных" появились Фабиньо, Джеймс Милнер и Адам Лаллана, заменив Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири.



Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда Эрнандес получил мяч на подступах к штрафной площади, дернул Виргила Ван Дейка и пробил — рядом с дальним углом ворот.



Затем "Ливерпуль" принялся владеть мячом, однако угроз воротам Лукаша Фабиански не возникало. А на 10-й минуте хозяева провели еще одну стремительную атаку, и Крессуэлл нанес хлесткий удар с дистанции, тоже слегка не попав в дальний угол.



На 16-й минуте "Вест Хэм", наконец, попал в створ. Это Чичарито пробил из-за пределов штрафной, однако Алиссон отвел угрозу от своих ворот.



Гости ответили своим опасным моментом на 22-й минуте, когда Милнер загадочным образом избежал офсайда на правом фланге и прострелил к воротам, где Садио Мане развернулся на 180 градусов и поразил цель — 0:1.



Однако "молотобойцы" уступали в счете недолго. На 28-й минуте после хитрого розыгрыша штрафного Мичейл Антонио получил продольную передачу низом на правом краю штрафной, а затем пробил с касанием дальней штанги — 1:1.



В дальнейшем игра была более-менее равной, а на 42-й минуте Деклан Райс упустил прекрасную возможность вывести свою команду вперед. Молодой полузащитник наносил удар головой безо всяких помех после подачи Фелипе Андерсона, но просто не попал в створ.



Во втором тайме команды принялись обмениваться полумоментами, но особых проблем ни для Алиссона, ни для Фабиански не возникало. У "Вест Хэма" выделялся Андерсон, которого игрокам "Ливерпуля" удавалось останавливать только через фол.



На 73-й минуте Марк Нобл отметился опаснейшим ударом над перекладиной ворот Алиссона. К тому времени силы команд уже были на исходе, и от того темп снизился.



С одной стороны "красным" позарез была нужна победа, однако чересчур рисковать они не могли — соперник постоянно был готов показать зубы.



Буквально на последнем мгновении матча вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч перед воротами, но пробил прямо в Фабиански.



Как ни старался Юрген Клопп заверить в обратном, "Ливерпуль", похоже, дрогнул. Настораживает не только потеря очков во втором матче подряд, но и то, с какой свободой играют команды против претендента на титул.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче