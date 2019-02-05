"Ливерпуль" снова дрогнул и остался с тремя очками преимущества над "Сити"
"Ливерпуль" во втором матче Премьер-Лиги подряд потерял очки, на сей раз оступившись в противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.
Нападающий "молотобойцев" Марко Арнаутович не успел полностью восстановиться после ушиба стопы и уступил свое место на острие Хавьеру Эрнандесу. На фланги обороны на сей раз вышли Аарон Крессуэлл и Райана Фредерикс, а не Пабло Сабалета и Артур Масуаку.
Относительно ничьей 1:1 с "Лестером" в старте "красных" появились Фабиньо, Джеймс Милнер и Адам Лаллана, заменив Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири.
Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда Эрнандес получил мяч на подступах к штрафной площади, дернул Виргила Ван Дейка и пробил — рядом с дальним углом ворот.
Затем "Ливерпуль" принялся владеть мячом, однако угроз воротам Лукаша Фабиански не возникало. А на 10-й минуте хозяева провели еще одну стремительную атаку, и Крессуэлл нанес хлесткий удар с дистанции, тоже слегка не попав в дальний угол.
На 16-й минуте "Вест Хэм", наконец, попал в створ. Это Чичарито пробил из-за пределов штрафной, однако Алиссон отвел угрозу от своих ворот.
Гости ответили своим опасным моментом на 22-й минуте, когда Милнер загадочным образом избежал офсайда на правом фланге и прострелил к воротам, где Садио Мане развернулся на 180 градусов и поразил цель — 0:1.
Однако "молотобойцы" уступали в счете недолго. На 28-й минуте после хитрого розыгрыша штрафного Мичейл Антонио получил продольную передачу низом на правом краю штрафной, а затем пробил с касанием дальней штанги — 1:1.
В дальнейшем игра была более-менее равной, а на 42-й минуте Деклан Райс упустил прекрасную возможность вывести свою команду вперед. Молодой полузащитник наносил удар головой безо всяких помех после подачи Фелипе Андерсона, но просто не попал в створ.
Во втором тайме команды принялись обмениваться полумоментами, но особых проблем ни для Алиссона, ни для Фабиански не возникало. У "Вест Хэма" выделялся Андерсон, которого игрокам "Ливерпуля" удавалось останавливать только через фол.
На 73-й минуте Марк Нобл отметился опаснейшим ударом над перекладиной ворот Алиссона. К тому времени силы команд уже были на исходе, и от того темп снизился.
С одной стороны "красным" позарез была нужна победа, однако чересчур рисковать они не могли — соперник постоянно был готов показать зубы.
Буквально на последнем мгновении матча вышедший на замену Дивок Ориги принял мяч перед воротами, но пробил прямо в Фабиански.
Как ни старался Юрген Клопп заверить в обратном, "Ливерпуль", похоже, дрогнул. Настораживает не только потеря очков во втором матче подряд, но и то, с какой свободой играют команды против претендента на титул.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
05.02.2019 00:55
Просмотров: 1122
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Блин но зачем ты до сих пор не выкинул из душа эту своего бездарного гордоста...Блин остался немножко ну Клопп ё моё зачем не купил нормалного зашитника в зимнее окно.То ли Хендерсон в зашита то ли Фабинё то ли Милнер ну ёлки палки хватит уже душу выламливать нам.Зачем в такой нервозность пустит бездарного Кейта и 2 год не игравшего Лалана..Когда же ты станешь человеком думай головой как Гвардиола а не жопой...Блин у нас же был реальный шанс на чемпионства.....
(ответить)
орео еще и в том что теперь непонятно сливать Баварии матч или потеть
(ответить)
Еще раз повторяю Ливер играет в меньшенстве -Салах 10 на 11
(ответить)
Можно слить ЛЧ, чтобы остался один турнир!
(ответить)
это фиаско(
(ответить)
в эпизоде с голом там судья не смотрел даже на линию, а высматривал борьбу за мяч, но все равно ошибка, и по сути матч выигран вест хэмом
то что и последний оффсайд не зафиксировали это вообще беспредел
ну что лузерпульцы будут теперь за челси топить?) уже разок сделали одолжние, ладно в этот раз тоже сжалимся
(ответить)
уповать на травмы гомезов и арнольдов и отдачу клайна в аренду -такое себе, когда пацыки от силы 1 мяч вкатывают. 2 недели отдыха -чувствуются как 2 недели работы на шахте, изи проеб чемпика, сомнительно шо сити будет терять очки в матчах против условных ньюкаслов.
(ответить)
Самое страшное - терять очки на серединках... это ой как аукнется в конце
(ответить)
Лол, ору с истеричек колбасных. Ничья с Лестером, который почти пару топов нагнул, ничья с ВХ в гостях, который нагнул дома Арсенал, скам, сыграл в ничью с Челси )) Две боевые ничьи, преимущество есть, че паниковать, там глядишь уже и травмированные подтянутся
(ответить)
Жаль что утратили этот навык - брать грязные очки. Если ничью с лестером еще понять можно было, то эта херня была абсолютно не позволительной роскошью. Если упустят лидерство, то это будет абсолютно заслужено.
Отдельно отмечу ужасный уровень судей, что гол левый нам засчитали, что опять не дали пенль за игру рукой и постоянно косячные офайды. Вх как обычно туповатая тима, но с характером и физикой. + Стандарты задрачивали как черти именно в игре с нами, лол конечно, но разыгрывали топово.
По игрокам: без Вейна в опорке рил полный пиздец, особенно когда на такой тактическо важной позиции играет авантюрист Кейта. Этому идиоту вообще видать похер, есть сзади защ, нет его, максимум риска, что в дриблинге, что в пасах. Я уважаю смелость и когда игрок берет на себя игру и обостряет, но Кейта делает это безрассудно. Такое можно позволять себе только когда ты апз, или цпз с 2 страхующими. Ну и Лала хоть и дал "предголевую" этого всего все равно не хватает для игрока ротации, топ клуба. Да, не плох в чтении и тд, но он стал слишком стерильным и безрезультатным. Салах как девочка в метальном плане, если игра не клеится, надувает губки и взывает к небесам, лучшеб злился на себя. Фирма первый тайм збс, второй пздц.
Юнва идем дальше.
(ответить)
безвиз просто топчет скавзеров ногами по лицу.........
(ответить)
Лохх сам отдал чемпик, короч
(ответить)
А дальше Борнмут, который может зацепить ничеку, скам на ОТ(гарантированный проёб), опасный Уотфорд. Веселят лишь те долбаёбы, которые кукарекали зимой, когда Ливерпуль громил всякие орсеналы, что команда играет только на 50% своих возможностей и предрекали вынос Баварии. Помоему было очевидно, что Клопп своей предсезонкой сделал ставку на мощный старт и мощный декабрь-январь, в надежде, что дальше на кураже доедут до чемпика как это делали многие чемпионы.
(ответить)
Ебать, за 5 дней проебать чемпик, ахахаа
(ответить)
04.02.2019 22:47 #
sausage
Норм салют из пенсов перед матчем! Ебашь, красные
(ответить)
как говорится поплыли
побольше .... Мудрые цитаты
(ответить)
Посмотрел матч, нету сыгранности между Мане Фирмино и Салахом, и не Хватает игрока типа Коутиньо. Оборона конечно у нашего Ливера прям страх и ужас, рисковая, аж каждый раз прям валидол какой-то, от прострелов и атак соперников.
Но Клопп прагматик, на Борнмуте отыграемся))) И ждём чтоб Сити опять проиграла середнячку! YNWA
(ответить)
не нервничают они, ага
о, мю в 14 очках от первого места. как говорится, в гонке
(ответить)
Херовенько. Ну ничё, вернутся Ловрен и Трент и всё встанет на свои места. Хендерсон, Милнер и Вейналдум - наше всё в пз, плюс Лаллана понемногу набирает. А этим двум пришлым нигерам ещё рано в основу. Едем дальше. Не ссать, колбасные!
(ответить)
А что если Клапу понравилось ротирование и он это делает без профита?
Да ну бред какой - т о
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий