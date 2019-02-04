Каскарино не видит будущего у Лукаку в МЮ при Сульшере

Бывший нападающий "Челси" и "Астон Виллы" Тони Каскарино считает, что у Ромелу Лукаку нет будущего в "Манчестер Юнайтед", пока на тренерском мостике "красных дьяволов" находится Оле Гуннар Сульшер.

После назначения Сульшера многие игроки "Юнайтед", включая набравших сумасшедшую форму Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, заметно прибавили, но у нового режима нашлись и свои жертвы.



Например, Маруан Феллайни был вынужден поспешно собрать чемоданы в Китай, а Лукаку перестал проходить в стартовый состав, проигрывая конкуренцию Рэшфорду. Каскарино не ожидает, что в остатке сезона ситуация Ромелу изменится.



"В данный момент "Юнайтед" обладает огромной уверенностью в себе, и мне кажется, Рэшфорд значительно вырос за последний месяц. Есть ощущение, что он станет просто безупречным игроком, если будет лучше распоряжаться своими моментами".



"В данный момент именно Рэшфорд является нападающим номер один "Юнайтед", тогда как Ромелу Лукаку ничуть не близок к стартовому составу. У Рэшфорда может случиться спад, но Оле Гуннар Сульшер продолжит ему доверять".



"Лукаку будет обузой на 90 миллионов фунтов в остатке сезона", — сообщил Каскарино The Times.