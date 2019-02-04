Невилл предсказывает "Арсеналу" шестое место

Гари Невилл предсказал, что этот сезон "Арсенал" завершит на шестом месте в Премьер-Лиге, однако эксперт Sky Sports призывает проявить терпение к главному тренеру "канониров" Унаи Эмери.

Проиграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "Арсенал" опустился на шестую позицию в таблице, однако Невилл не видит причин критиковать Эмери. Гари считает, что этот сезон Унаи имеет право потратить на знакомство со своими игроками.



"Думаю, "Арсенал" финиширует шестым. Четвертое место разыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Думаю, Унаи Эмери делает все, что в его силах. Его команда нуждается в обновлении и усилении".



"Ему нужно пришвартовать свой корабль к берегу. Некоторым придется сойти, другие поднимутся на борт, после чего он сможет снова отправиться в плавание".



"Думаю, в свой первый год ему лишь важно определить игроков, которые будут на этом корабле в следующем году. А также попробовать различные вещи".



"Он постоянно узнает новое о своих игроках. Например, я думаю, игра Маттео Гендузи против "Сити" стала откровением. Когда 19-летний парень так классно играет, это может стать отправной точкой. Плюс Обамеянг всегда таит в себе угрозу. Что касается остальных, то здесь много работы".



"Арсенал" нуждается в переменах. Эмери потребуется время. Ему может потребоваться и весь следующий сезон. Нам не следует делать поспешных выводов насчет Эмери и "Арсенала", основываясь на их результатах в этом сезоне", — сообщил Невилл в эфире.