Вопрос с назначением Скоулза в "Олдхэме" решится на этой неделе

На стартовавшей неделе станет известно, станет ли бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз главным тренером "Олдхэма".

Напомним, о переговорах 44-летнего Скоулза и клуба Лиги Два стало известно еще две недели назад, однако к назначению Пола возникли две помехи.



Во-первых, как утверждает Daily Mail, для начала своей самостоятельной тренерской карьеры Скоулзу потребуется расторгнуть свой контракт с телеканалом BT Sport, где он выступает в качестве эксперта.



Вторая — и более серьезная — помеха заключается в том, что Скоулз владеет 10 процентами акций "Солфорда", который уже со следующего сезона может войти в Лигу Два. Подобного рода конфликт интересов запрещен правилами Футбольной Лиги.



По информации Sky Sports, в ближайшие дни Футбольная Лига и FA решат, сможет ли Скоулз получить работу в "Олдхэме", и как ему поступить с долей в "Солфорде". Ранее представитель знаменитого "Класса 92" неоднократно говорил о своем желании попробовать себя в качестве тренера.