Вопрос с назначением Скоулза в "Олдхэме" решится на этой неделе
На стартовавшей неделе станет известно, станет ли бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз главным тренером "Олдхэма".
Напомним, о переговорах 44-летнего Скоулза и клуба Лиги Два стало известно еще две недели назад, однако к назначению Пола возникли две помехи.
Во-первых, как утверждает Daily Mail, для начала своей самостоятельной тренерской карьеры Скоулзу потребуется расторгнуть свой контракт с телеканалом BT Sport, где он выступает в качестве эксперта.
Вторая — и более серьезная — помеха заключается в том, что Скоулз владеет 10 процентами акций "Солфорда", который уже со следующего сезона может войти в Лигу Два. Подобного рода конфликт интересов запрещен правилами Футбольной Лиги.
По информации Sky Sports, в ближайшие дни Футбольная Лига и FA решат, сможет ли Скоулз получить работу в "Олдхэме", и как ему поступить с долей в "Солфорде". Ранее представитель знаменитого "Класса 92" неоднократно говорил о своем желании попробовать себя в качестве тренера.
04.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
Рыжий пёс
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да назначьте уже
оч интересно, будет ли рыжий таким же акуенным тренером как и игроком
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Удачи
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