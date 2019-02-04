Вопрос с назначением Скоулза в "Олдхэме" решится на этой неделе

Пол Скоулз На стартовавшей неделе станет известно, станет ли бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз главным тренером "Олдхэма".

Напомним, о переговорах 44-летнего Скоулза и клуба Лиги Два стало известно еще две недели назад, однако к назначению Пола возникли две помехи.

Во-первых, как утверждает Daily Mail, для начала своей самостоятельной тренерской карьеры Скоулзу потребуется расторгнуть свой контракт с телеканалом BT Sport, где он выступает в качестве эксперта.

Вторая — и более серьезная — помеха заключается в том, что Скоулз владеет 10 процентами акций "Солфорда", который уже со следующего сезона может войти в Лигу Два. Подобного рода конфликт интересов запрещен правилами Футбольной Лиги.

По информации Sky Sports, в ближайшие дни Футбольная Лига и FA решат, сможет ли Скоулз получить работу в "Олдхэме", и как ему поступить с долей в "Солфорде". Ранее представитель знаменитого "Класса 92" неоднократно говорил о своем желании попробовать себя в качестве тренера.


Метки Олдхэм, Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 19:00

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  1. lancerlancer1 04.02.2019 19:24 # lancerlancer1
    Рыжий пёс

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  2. lfcynwa 04.02.2019 19:09 # lfcynwa
    да назначьте уже

    оч интересно, будет ли рыжий таким же акуенным тренером как и игроком

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  3. mancunia-planet 04.02.2019 19:06 # mancunia-planet
    Удачи

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