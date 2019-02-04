Брат Погба: "Поль задумывался об уходе из Юнайтед"
Нападающий "Тура" Матиас Погба признался, что его брат Поль всерьез задумывался об уходе из "Манчестер Юнайтед", пока на тренерском мостике находился Жозе Моуриньо.
Погба отметился только одним появлением в стартовом составе в трех заключительных матчах Моуриньо у руля "красных дьяволов". По словам Матиаса отношения игрока и тренера были настолько плохи, что "Юнайтед" рисковал бы потерять Поля, если бы не избавился от Жозе.
"При Моуриньо его дела шли неважно. Но теперь Сульшер сделал его ключевой фигурой, и у него снова все получается. Именно в этом и нуждается мой младший брат".
"Конечно, его посещали мысли об уходе из клуба, но теперь он там, где находится. Он был связан контрактом, поэтому прежде всего ему требовалось не болтать и упорно работать, стиснув зубы", — сообщил Матиас Telefoot.
04.02.2019 18:00
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Моур хотел быть аналогией Ферги, бруталом, гоняющий алкашей и фриков, как погба. Но он ведь играл в юве, было же понятно, что он с себя представляет) Моур себе же сам, карму подгадил, покупая его.
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