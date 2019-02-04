Брат Погба: "Поль задумывался об уходе из Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Поль Погба Нападающий "Тура" Матиас Погба признался, что его брат Поль всерьез задумывался об уходе из "Манчестер Юнайтед", пока на тренерском мостике находился Жозе Моуриньо.

Погба отметился только одним появлением в стартовом составе в трех заключительных матчах Моуриньо у руля "красных дьяволов". По словам Матиаса отношения игрока и тренера были настолько плохи, что "Юнайтед" рисковал бы потерять Поля, если бы не избавился от Жозе.

"При Моуриньо его дела шли неважно. Но теперь Сульшер сделал его ключевой фигурой, и у него снова все получается. Именно в этом и нуждается мой младший брат".

"Конечно, его посещали мысли об уходе из клуба, но теперь он там, где находится. Он был связан контрактом, поэтому прежде всего ему требовалось не болтать и упорно работать, стиснув зубы", — сообщил Матиас Telefoot.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 04.02.2019 18:05 # makeewadim
    Моур хотел быть аналогией Ферги, бруталом, гоняющий алкашей и фриков, как погба. Но он ведь играл в юве, было же понятно, что он с себя представляет) Моур себе же сам, карму подгадил, покупая его.

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