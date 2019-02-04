Шакири: "Не чувствую никакой нервозности в "Ливерпуле"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что не видит никакой нервозности в своей команде, и это точно не было причиной потери очков против "Лестера".

Во время матча против "лис" (1:1) могло показаться, что бремя лидерства в Премьер-Лиге начинает сказываться на игре "красных" — "Ливерпуль" не был похож на себя и слишком многое позволял сопернику, играя на "Энфилде". Однако Шакири не считает, что его команда занервничала.



"Я не чувствую никакой нервозности в команде. Эта команда хочет побеждать в каждом матче".



"Я не вижу никаких нервов здесь. Мы работаем каждый день. Мы движемся вперед матч за матчем, и наш настрой должен быть одинаков до конца сезона".



"Может быть, болельщики нервничают больше, чем мы, но это вполне нормально. Так было и в "Баварии". Мы не нервничаем, а просто играем в свой футбол, стараемся выигрывать матчи и упорно тренируемся. Мы должны продолжать двигаться вперед", — сообщил Шакири Sky Sports.