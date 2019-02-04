Инс: "Любой смог бы сделать то, что сделал Оле"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что любой смог бы преобразить "красных дьяволов" после увольнения Жозе Моуриньо, как это сделал Оле Гуннар Сульшер.

Накануне против "Лестера" "дьяволы" оформили свою девятую победу в 10 матчах при Сульшере и поднялись на пятую позицию в Премьер-Лиге.



Однако Инс не придает большого значения успехам Сульшера и по-прежнему считает, что "Юнайтед" нужен другой человек в качестве постоянного тренера.



"Думаю, и я бы мог стать временным тренером. Им нужен был кто-то, кто сможет стабилизировать корабль, и я думаю, я справился бы с этим".



"С этим справился бы Стив Брюс, справился бы Марк Хьюз — любой тренер, который понимает, как все устроено на "Олд Траффорд", смог бы прийти и сделать атмосферу более позитивной".



"Мой аргумент в том, что после Моуриньо любому было бы легко прийти и вернуть корабль на верный курс, воодушевить игроков и улучшить атмосферу в раздевалке".



"Когда я говорю, что любой мог бы сделать это, я не хочу проявить неуважение к Оле. В плане результатов он вывел их на новый уровень, но даже это улучшение не означает, что он правильный человек, чтобы получить эту работу летом".



"Я совершенно ничего не имею против Оле, но взгляните на команды, которые на постоянной основе назначают тех, кто хорошо себя проявил на коротком промежутке времени. Не многие из них задерживаются надолго", — цитирует Инса Daily Mirror.